Företagsledare: Fler måste kunna programmera

Jag vågar säga att många barn har för lite skärmtid! Vi behöver fler ungdomar som fascineras av datorer.

En viktig förutsättning för att kunna ­behålla den svenska välfärden är att vi fortsätter vara ett land i framkant av den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Därför måste vi jobba hårt med att utbilda och attrahera talanger som kan utveckla svenska företag. I dag hotas hela det svenska it-­undret på grund av kompetensbrist. Vi är i ett paradigmskifte där nya jobbmöjligheter skapas i en oerhört snabb takt. Jobb som vi vill ha i Sverige.

De kommande tre åren behöver vi på Sigma IT Consulting anställa 1 000 nya konsulter. Och vi är inte ensamma om det. Företag efter företag skriker efter it-kompetens. Görs inget står vi inför en brist på 60 000 personer med ingenjörs- eller it-utbildning år 2020. Konsekvensen blir sämre konkurrenskraft

i våra svenska företag i kombination med att jobben flyttar utomlands i än större omfattning jämfört med i dag.

Jag ser tre områden att fokusera på för att lösa kompetensbristen:

1. Vi måste få fler unga att intressera sig för it. I Sverige har vi återkommande debatter om för mycket skärmtid för våra barn. Jag vågar säga att många barn har för lite skärmtid! Vi behöver fler ungdomar, både killar och tjejer, som fascineras av datorer och programmering, hur man gör och vad man kan åstadkomma. Fångar vi de unga, så bygger vi också upp ett intresse att arbeta med it i framtiden. Programmering behöver få mer plats i skolan. Alla barn ­behöver i tidig ålder förstå hur it fungerar och att det är en naturlig del i dagens digitaliserade samhälle, som kommer att utvecklas ännu mer. Det är inte bara viktigt för Sverige som innovationsland, utan för att alla barn ska få samma förutsättningar.

2. It-yrken måste bli mer attraktiva för kvinnor. ­Endast 28 procent av alla anställda i branschen är kvinnor. Och än värre är att andelen har minskat fem år i rad, från en tredjedel år 2010. Det finns flera lösningar. Branschen måste bli bättre på att visa vilka möjligheter det finns för kvinnor. Stereotypa köns­roller behöver förändras på arbetsplatserna. Det är en kulturfråga som företagen måste ta tag i.

Men branschen behöver också hjälp med att fortsätta satsningarna på att locka fler kvinnor till teknik­yrken. Eftersom ungefär en tredjedel av ingenjörsstudenterna är kvinnor, är det långt kvar till lika könsfördelning. I längden har vi inte råd med att så många kvinnor väljer bort den mest expansiva ­sektorn i det moderna näringslivet.

3. Vi behöver ta vara på dem som vill komma till Sverige och jobba. För personer med it-kompetens är förutsättningarna särskilt bra, då kod är ett språk som förenar över landsgränser och branschens ­arbetsspråk ofta är engelska. Identifiera dem som har rätt kompetens eller andra förutsättningar att arbeta med it. Låt myndigheter och företag sam­verka i riktade insatser som gör det möjligt för fler att snabbt komma i arbete. Ta vara på dem som vill komma hit för att jobba, utveckla företag och betala skatt. Sverige behöver faktiskt bli mer, inte mindre, attraktivt för internationell spetskompetens.

Att klara kompetensbristen på kort sikt kommer att kräva en kraftansträngning från många aktörer. På längre sikt behöver vi få fler kvinnor, fler ung­domar och fler personer med utländsk bakgrund att välja en framtid inom it. Då klarar vi utmaningen. Men ingen aktör, vare sig företagen eller det offentliga, klarar det på egen hand. Därför behövs nu ett it-samtal, en nationell dialog om vilken roll Sverige ska spela som it-land om tio år och om hur vi når dit.

Vi behöver en plan för samverkan mellan företag, politiker och skola. Bara då kan vi garantera till­gången till framtida it-talanger och säkra den ­svenska välfärden.

När jag talar om 1 000 jobb till Sigma, är det inte bara Sigma det handlar om. I förlängningen handlar det om Sveriges framtid.

Lars Kry

vd för Sigma IT Consulting