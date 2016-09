Företagschefer ser dystert på USA:s ekonomi

Foto: Ben Margot/AP

Amerikanska företags-vd:ar har en dyster syn på landets ekonomiska utveckling de kommande sex månaderna. Enligt en enkätundersökning av lobbyorganisationen Business Roundtable anser cheferna i USA:s största bolag att ekonomin ”står och stampar” och att man förväntar sig försämrad försäljning det närmaste halvåret. Cheferna ser heller ingen positiv utveckling i antalet nyanställningar.

Investeringsviljan finns inte riktigt, vilket anger riktningen för ekonomin, enligt cheferna.

Mycket av dysterheten skylls på Washington, skriver CNBC. Handlingsförlamning råder i stället för att politikerna tar tag i problemen, tycker de. I enkäten efterlyser man tillväxthöjande åtgärder som exempelvis skattereformer, avregleringar och en smartare anpassning av federala regelverk i förhållande till lokala.

Annons X

Chefernas uppfattning stämmer överens med vad vissa nationella ekonomer spår. The National Association for Business Economics har reviderat sina utsikter för det kommande året. Recession kommer att kunna undvikas under de kommande två åren, men bara med nöd och näppe, spår de.

Den inhemska ekonomin kommer att växa med 1,5 procent 2016, tror de, till skillnad från deras tidigare prognos på 1,8 procent. Nästa år tros ekonomin växa med 2,3 procent. Orsaken är att investeringstakten gått ned. Företag vill inte köpa eller bygga nytt nu.

En av orsakerna kan vara den pågående presidentvalskampanjen, det kan komma att lätta efter november då den nya presidenten valts. Om Hillary Clinton väljs är det neutralt för ekonomin, men om däremot Donald Trump blir president så är det till största delen negativt för utvecklingen, enligt ekonomernas prognoser.