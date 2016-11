Förändring mot risk avgjorde

Dagen efter Foto: Matt Rourke

Hillary Clinton förlorade det amerikanska presidentvalet på grund av valsystemet. Demokratiskt helt korrekt, men det är faktiskt viktigt att inte glömma bort den detaljen när man analyserar den demokratiska presidentkandidatens förlust.

Men ska man ändå fokusera på orsaker till förlusten så tror jag en av Clintons rådgivare idag i Washington Post ger det komprimerade men exakta svaret:

the desire for change was greater than the fear of [Donald Trump], the fear of the risk

Alltså det var förändring mot risk som fanns i många väljares huvud och då var förändring mer attraktivt än risken med Trump.