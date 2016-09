De är unga, saknar föräldrar och sammanhang och dyker med jämna mellanrum upp i litteraturen och på bio för att skapa sitt eget öde och ställa saker tillrätta. Det går en röd tråd från Mose i vassen, via Dickens trasiga barn, till dagens Batman och Lisbeth Salander.

Bioaktuella ”Miss Peregrines hem för besynnerliga barn”, som bygger på Ransom Riggs bästsäljande ungdomsbok, handlar om en grupp föräldralösa barn med märkliga egenskaper som ska rädda världen. De delar därmed öde med några av litteraturens mest kända gestalter. Jane Eyre, Tom Sawyer, Annie, Oliver Twist, Anne Shirley, Harry Potter, Pippi Långstrump, Lisbeth Salander och James Bond är alla exempel på en arketyp som frekvent ­dyker upp såväl i litteraturhistorien som i dagens populärkultur – den föräldralösa protagonisten. Utan vare sig förflutet eller sammanhang är denna en bild av den absoluta ensamheten, men också av den totala friheten och människans möjlighet att skapa sitt eget öde.

Historien om det ensamma barnet som reser sig och tar revansch på samhället hittas långt tillbaka i den västerländska kulturen. Spädbarnet Mose lämnas i en korg på Nilen och blir sedan det judiska folkets räddare från slaveriet i Egypten. Den trojanske kunga­sonen Paris överges vid foten av ett berg och uppfostras av en herde, för att som vuxen orsaka det legendariska kriget. Tvillingarna Romulus och Remus tas om hand av en varghona och grundar senare staden Rom. Arturlegendens ­faderlöse pojke drar svärdet ur stenen och visar sig vara Englands rättmätige kung.

Arketypen är särskilt vanlig i barn- och ungdomslitteraturen och kan spåras tillbaka till genrens födelse och de muntligt berättade folksagorna. I ”Das europäische Volksmärchen” (1947) menade den schweiziske litteraturhistorikern Max Lüthi att det som utmärker folksagans hjältar är att de är isolerade från resten av världen, fysiskt men också mentalt. De har ”inget inre liv, ingen miljö, ingen relation till tidigare eller kommande generationer, ingen relation till tid”.

Som Melanie Kimball, forskare vid Illinois universitet, skriver i ”From folktales to fiction: Orphan characters in children’s literature” (1999): ”Den föräldralösa är kvintessensen av den utstötta, verkar i isolering, och är därför den perfekta hjältefiguren.” I denna studie av ett 50-tal folksagor från olika kulturer finner hon några återkommande element. I centrum står den föräldra­lösa (termen inbegriper här också avsaknaden av bara den ena föräldern) och avskärmade hjälten. Denna blir vanvårdad eller på annat sätt illa behandlad av sina närmaste: den kvarstående föräldern, släktingar eller en styvmor. Ett uppdrag ska utföras där protagonisten ställs inför en rad svårigheter som sedan övervinns, ofta med övernaturlig hjälp såsom gudomlig­heter eller goda feer. Slutligen uppnås belöningen i form av rikedom, äktenskap, makt eller status. Exempel hittas i europeiska folksagor som ”Snövit”, ”Hans och Greta” och ”Askungen”, men också inom många andra kulturer, som den kinesiska sagan om den föräldralösa flickan Yeh-Hsien som tas om hand av en elak styvmor och två styvsystrar.

I modernare tid är fenomenet särskilt förekommande i den viktorianska litteraturen och påträffas exempelvis hos systrarna Brontë, George Eliot och Charles Dickens. Till skillnad från i folksagorna, som innehöll magiska element, fick barnet här förlita sig på sin egen kapacitet. Isoleringen finns kvar men karaktären har fått ett annat djup, vilket bland annat manifesteras i att målet snarare handlar om att hitta gemenskap och trygghet än om att nå världslig framgång.

Att temat är så vanligt inom just brittisk 1800-talslitteratur har sin förklaring. I Viktorias England var var tredje medborgare under 15 år, och tidens sjukdomar och den höga mödradödligheten gjorde att många lämnades utan den ena eller båda föräldrarna. Dessutom hade den industriella revolutionen skapat djupa klyftor i samhället, och hundratusentals arbetare hade migrerat till de nya industristäderna där både män, kvinnor och barn arbetade under slavlika förhållanden. I mitten av seklet bodde ungefär 40 000 barn i de brittiska arbetshusen – fängelseliknande institutioner där de fattigaste fick mat och arbete – och av dem var drygt hälften föräldralösa eller övergivna.

Särskilt Charles Dickens tycks ha varit besatt av föräldralösa barn. I ”Everyone in Dickens” (1995) gör George Newlin en statistisk analys av alla personer i författarens böcker och kommer fram till att 318 av dem är utan båda eller någon av sina föräldrar. Dickens bar själv på det traumatiska minnet av hur han som tolvåring tvingats arbeta i en skokrämsfabrik efter att hans far fängslats för en skuld. Med Oliver Twist, David Copperfield, Pip och alla de andra föräldralösa barnen kunde han ge uttryck för den ensamhet och utsatthet han känt, och samtidigt kritisera det samhälle som utnyttjade sina svagaste.

Dickens är nämligen en typisk representant för en ny sorts barnlitteratur som uppkom under mitten av 1700-talet och nådde sin storhetstid hundra år senare. Tidigare hade barnböcker haft ett uppfostrande syfte, men nu skrevs de för första gången som underhållning och ur barnens perspektiv. Detta sprang ur den romantiska synen på barnet som företräddes av filosofen Jean-Jacques Rousseau. I ”Émile eller Om uppfostran” (1762) vände han sig bort från upplysningens puritanska idé om att barn var små vuxna med medfödd synd, och menade i stället att vi föds oskyldiga för att sedan förstöras av vuxenvärlden. I hans spår följde poeter som William Blake och William Wordsworth som såg barnen som närmare naturen och Gud.

Romantikens barn var inte bara utan skuld; de erbjöd också rening åt de vuxna. Denna tanke återkommer i många av tidens skildringar, särskilt i den nya populära genre som Dickens sentimentala historier lagt grunden för: ungdomsböckerna om föräldralösa flickor. Men även om grunddragen är desamma skiljer sig dessa berättelser från pojkarnas. I sin studie fann Kimball att flickorna i folksagorna inte bara har som uppdrag att förändra sitt eget öde. Genom kraften av ”deras pigga, men söta, natur” förändrar de också livet för människorna omkring dem. Medan pojkarna ska hitta sin egen väg i livet får flickorna alltså fungera som omgivningens själsliga frälsare. Detta går igen i romantikens flickböcker, som L M Montgomerys ”Anne på Grönkulla”, Frances Hodgsons Burnetts ”En liten prinsessa” och särskilt i Eleanor H Porters ”Pollyanna”, som handlar om en ­liten funktionsnedsatt flicka som ska bo hos sin ovilliga faster. Men med sin positiva livssyn förändrar hon inte bara sin släkting utan hela staden.

Också brittiska och amerikanska skildringar av föräldralöshet skiljer sig åt. Mark Twains Huckleberry Finn och Tom Sawyer är visserligen ensamma barn men här ligger tyngdpunkten på den frihet och möjlighet till äventyr som avsaknaden av auktoriteter innebär. Där Dickens kritiserade samhället bidrar Twains historielösa ensamvarg till den romantiserade bilden av Amerika där man alltid kan börja om på nytt och bli en self-made man. Detta exemplifierades med figuren ”the American Adam”, i R W B Lewis klassiska studie från 1955 med samma namn, som utforskar idén om amerikanen som en pånyttföd människa, en ny Adam som kommit till världen utan ett förflutet och utan familjeband. Adamstemat är inkorporerat i den amerikanska litteraturhistorien och återkommer hos författare som Herman Melville, Henry James, Henry David Thoreau, J D Salinger och Jack Kerouac. I ”Audacious kids: Coming of age in America’s classic children’s books” (1992) skriver litteraturprofessorn Jerry Griswold att den amerikanska barndomsberättelsen nästan alltid är den föräldralösas – och central i landets litterära kanon. Varför? För att ”den talar direkt till vår egen kulturella upplevelse och till Amerikas bild av sig själv: ett ungt land, som ständigt återskapar sig själv, revolterar mot auktoriteter, blir sitt eget och etablerar sin egen identitet”.

Den föräldralösa hjälten genomsyrar också dagens populärkultur. James Bonds föräldrar dog när han var liten, och i senaste filmen ”Spectre” fick vi veta att han växte upp hos en fosterfamilj. Batman, Spiderman, Superman, Luke och Leia i ”Star wars” samt flera av ”X-men”-figurerna är alla föräldralösa. Det tydligaste exemplet är kanske Harry Potter vars föräldralöshet utgör en essentiell del av ramhandlingen: mordet på hans föräldrar och hans kamp för att göra upp med denna ondska och på samma gång förstå sig själv och sitt förflutna. Att skurken Voldemort också är föräldralös är ett exempel på tillståndets dualism. Utan en familj är vi visserligen alldeles ensamma, men kan själva välja vårt öde, välja gott eller ont.

Harry Potter och de andra föräldralösa barnen har inte bara sina familjeförhållanden gemensamt, de liknar också varandra till utseendet. Rowlings trollkarl är smal på gränsen till svältfödd och bär trasiga glasögon. Oliver Twist är liten och blek. När Anne Shirely kommer från barnhemmet till Grönkulla är hon spinkig med ansiktet fullt av fräknar. Mary Lennox i ”Den hemlighetsfulla trädgården” är tunn och gulblek. De är både fysiskt och emotionellt utsatta, med attribut som gör dem annorlunda andra barn, och väcker på så sätt ännu mer läsarens sympati.

Men de föräldralösa står också för identifikation. The New York Times-kritikern Richard Bernstein skrev att J K Rowling, tydligt influerad av folksagor och mytologi, med Harry Potter skapat en hjälte som representerar den sårbarhet och maktlöshet barn kan känna. Detta kan appliceras på den ofta citerade barnpsykologen och författaren ­Bruno Bettelheims tes att sagor hjälper barn att hantera sitt undermedvetna, sina rädslor och mörka sidor. Kanske är det därför de föräldralösa protagonisterna lever vidare, oavsett samhälle.

I dem kan vi spegla vår egen rädsla för att bli ensamma och över­givna och söka tröst när vi ställs inför svårigheter. För om Oliver Twist och Harry Potter och Lisbeth Salander kan klara sig genom livet – då finns det kanske hopp också för oss andra.