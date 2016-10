Kristna förföljs för sin tro: "Bar våldtäktsmannens barn"

Foto: RODI SAID/AP

Sjukhus, hjälpkonvojer, det finns inte längre några platser undantagna våldet i vår tids blodigaste konflikt. Runt 300 000 människor har dödats under kriget i Syrien, sex miljoner har flytt sina hem.

Alla har drabbats, men minoriteterna håller på att helt utrotas. Värst drabbade är ickemuslimer som yazidier, mandéer och kristna, såsom assyrier/kaldéer/syrianer och armenier, samt muslimska minoriteter så som shabaks.

Av Syriens runt 1,5 miljoner kristna beräknas ungefär hälften ha flytt. Av Iraks 1,3 miljoner beräknas över en miljon lämnat landet.

Om inget drastiskt händer snart kommer de att endast vara historia i den delen av världen.

Europaparlamentet, det brittiska underhuset och den amerikanska kongressen är bland dem som har erkänt folkmordet, det vill säga kommit fram till att de övergrepp som det här folket utsätts för matchar kriterierna för FN:s konvention om folkmord.

Under vår resa hör vi om den kristna prästen fader Butros som kidnappades 2015 av IS i Syrien. Under fyra månader satt han inlåst tillsammans med andra kristna fångar i totalt mörker. De utsattes för skenavrättningar och tortyr.

Samtidigt finns hopp i ondskan: en syrisk-ortodox präst berättar om sina fyra månader som fånge hos IS, om tortyren, misshandeln och våldet – när han till slut fick hjälp att fly av en IS-ansluten.

Flera personer vi mött vågar inte gå ut med namn utan har valt att vara anonyma.