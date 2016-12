Oavsett vilken flyktingpolitik som förs är det viktigt att samtalet om vårt moraliska ansvar hålls levande, så att vi inte blir likgiltiga inför den nöd som drabbat miljontals. I ”What is a refugee” analyserar statsvetaren William Maley flyktingproblematiken på ett globalt plan.

Flyktingar på Medelhavet, 2016. Foto: Malin Hoelstad

En svensk universitetslektor i den australiska staden Adelaide berättade om en mångårig granne som en dag hade sagt: ”När förhållandena i ditt hemland blir bättre flyttar du väl tillbaka dit?” Svenskan blev förvånad, men i ett större sammanhang behöver poängen med anekdoten inte vara australiers okunnighet utan den sorglöshet som ligger bakom svenskans – och min – förvåning: att det över huvud taget inte faller oss in att vi skulle kunna vara flyktingar.

Just Australiens asylpolitik hör till världens mer bekymmersamma och mot den bakgrunden är det intressant att just en australisk statsvetare, William Maley, nu ger ut en bok, ”What is a refugee?” (Oxford University Press), som på ett utomordentligt perspektivrikt vis analyserar flyktingproblematiken i världen generellt. Den miljon människor från ­Afghanistan, Irak och Syrien som 2015 kom över havet till Europa är ju inte något nytt. Flyktingkriserna de senaste hundra åren har tvärtom varit så många att det knappt går att komma ihåg dem alla: mer än en miljon ryssar flydde efter revolutionen, mellan Hitlers maktövertagande och andra världskrigets utbrott flydde 400 000 tyska judar, efter kriget torde runt 40 miljoner människor ha varit på flykt eller ha förflyttats. Indiens och Pakistans födelse som självständiga stater 1947 satte åtminstone 13 miljoner människor i rörelse och upp till två miljoner kan ha dött, och på 70-talet följde flyktingströmmarna från Kambodja och Vietnam, på 90-talet från Bosnien, Rwanda och Somalia. Inte heller främlingsskräcken är ny. Dagens motstånd mot muslimer har haft sin motsvarighet i antisemitismen; 1938 skrev en brittisk domare: ”Det är en skandal att statslösa judar från Tyskland fritt får strömma in.”

Men vad är alltså en flykting?

Enligt den fortfarande gångbara definition som finns i den ”Konvention angående flyktingars rätts­liga ställning” som antogs av FN 1951 är en flykting en person som ”i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare”, och som varken vill anlita det landets myndigheter eller återvända dit. Att det är en definition som aningslöst talar om flyktingar i maskulinum är kanske mindre intressant än att varken kön eller sexuell läggning beaktas som orsaker, men ännu viktigare är att det inte räcker med en subjektiv fruktan: fruktan måste vara ”välgrundad”. Hur – och av vem – det ska avgöras när en fruktan är ”välgrundad” har blivit en ödesfråga, och som Maley konstaterar är det långt ifrån alla migrationstjänstemän som har tillräcklig detaljkunskap om lokala förhållanden för att kunna bedöma enskilda fall, i synnerhet inte om det gäller små etniska grupper.

I Australien gör man skillnad mellan ”a risk” och ”a real chance” att någon ska råka illa ut, så också i Finland. En irakisk ingenjör i det av IS ockuperade Mosul sökte asyl i Finland och anförde som skäl att han blivit torterad av irakiska armén och att IS, efter att förgäves ha pressat honom på pengar, sprängde både hans företag och hans hus. Finska migrationsverket (Migri) kunde punkt för punkt bekräfta hans berättelse, men avslog ändå hans ansökan med motiveringen att han borde kunna återvända om inte till Mosul så till Bagdad där hans fruktan inte skulle vara ”välgrundad” eftersom det våld som förekom där inte kunde anses vara riktat mot honom personligen.

När flyktingaktivister fick tag på det negativa ­beskedet och publicerade det i dess helhet stod det klart för många att det knappast var unikt och ­indignationen tog sig uttryck i en brevkampanj till statsministern i hans egenskap av regeringschef. Många hänvisade till artikel 19 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna enligt vilken ”ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling”.

Över 700 brev avsändes, inget har besvarats.

Maley skiljer mellan dem som redan utsatts för förföljelse och är på akut flykt – som mannen från Mosul – och dem som flyr därför att de förutser förföljelse. Till den senare kategorin hör de judar som lämnade Tyskland före kristallnatten, liksom för övrigt också Josef, Maria och Jesus. Enligt Matteusevangeliet varnades Josef av en ängel: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.” Bibeltexten fortsätter: ”Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött.”

Man kan undra om Jesus hade överlevt om ­familjen hade behövt bevisa att deras fruktan var ”välgrundad”. Eller om den krävts på pass och ­visum. Pass är en sen uppfinning, påpekar Maley: fram till första världskriget kunde man röra sig rätt fritt i Europa och världen – förutsatt att man hade råd. Men trots att det idag är envars rätt att söka asyl har det blivit allt vanligare att tala om ”olagliga asylsökande”: de lagliga vägarna att söka har systematiskt stängts av. Man inför kvoter. Man ser till att ha konsulat bara på orter dit det är extremt svårt för asylsökande att ta sig och kräver för säkerhets skull att de ska göra flera resor. Man gör flygbolagen ­ansvariga för att kontrollera att alla passagerare har sina papper i ordning. Man tvingar flyktingbåtar att vända om ute till havs.

Utan att öppet ifrågasätta flyktingkonventionen kan man – som Finland – göra asylpolitiken till en fråga om en rent byråkratisk arbetsfördelning: statsministern förklarar att regeringen visserligen fastställer riktlinjerna men beredningen sker på inrikesministeriet och asylbesluten fattas på Migri. Inrikesminister Paula Risikko har sedan sagt att hon har fullt förtroende för de beslut som Migris tjänstemän fattar och att negativa besked ju kan överklagas. Men besvärstiden – tiden för överklagande – har nyligen förkortats och Migri-tjänstemän ­uppgav för tidningen Helsingin Sanomat att de ­förväntas fatta beslut orimligt snabbt och att de dessutom upplever att de är utsatta för politiska påtryckningar. Påfallande är att Finland, som tidigare varit rätt generöst mot irakier, förklarade Irak för ett tryggt land just då våldet där eskalerade och strömmen av irakiska flyktingar verkligen tog fart.

William Maley konstaterar att politiker västvärlden runt ogärna vill gå miste om de flyktingfientligas röster och att hyckleriet – eller cynismen – därför firar triumfer. I förhör frågar man asylsökande om de önskar ett bättre liv, och svarar de ja avvisas de som ekonomiska flyktingar. Ändå är det långtifrån de mest behövande som är välkomna. En anställd vid FN:s flyktingorganisation UNHCR berättar hur han under en stationering i Afrika fick besök av en västerländsk byråkrat som sa: ”Vi skulle vilja ta emot ett antal ingenjörer med goda kunskaper i engelska.” UNHCR-mannen svarade: ”Ni kan få icke-läskunniga, våldtagna kvinnor.” Hur para­doxala kraven på idealflyktingen är blev tydligt när Finlands inrikesministerium för ett par år sedan meddelade att man kunde tänka sig att ta emot en kvot på 500 syrier – alla sådana som var särskilt svårt traumatiserade och samtidigt inställda på att snabbt anpassa sig till finländskt arbetsliv.

Världens politiker demoniserar också människosmugglarna trots att det mestadels inte handlar om trafficking utan om personer som erbjuder tjänster på marknadens villkor: demoniseringen bygger inte på äkta moralisk indignation, utan på att smugglarna påtvingar EU människor som man enligt flyktingkonventionen borde hjälpa men helst skulle slippa se.

Cyniskt är också att tala om att de flyende ska stanna i ”närområdena” – både Turkiet och lilla ­Libanon har redan tagit emot närmare två miljoner var – eller att Dublinavtalet ska följas så att Grekland och Italien får fortsätta att bära största bördan.

Man kan rimligtvis diskutera hur många flyktingar ett land som Finland klarar av. Jag – och många med mig – tycker att vi borde ha klarat av de 30 000 som kom i fjol, ja, att vi troligen klarar av fler. Sedan är det annan sak att man kan fråga sig hur det ska gå framöver när krig och sönderfallande stater i Mellanöstern och i Afrika skapar mer och mer nöd. Men i hederlighetens namn måste man kunna tala ett annat språk än det byråkratiska, man måste också på regeringsnivå kunna vara öppen för en offentlig diskussion om moraliskt ansvar. När asylsökande som fått avslag går under jorden av fasa för att resa hem – eller rentav tar livet av sig – borde man kunna se situationen som ett moraliskt dilemma. Att se en situation som ett moraliskt dilemma är att medge att man gör fel hur man än gör och att sedan försöka tänka och känna sig fram till det minst onda alternativet. Om inte annat borde Finlands regering kunna medge att det skett misstag, att människor som skickats tillbaka till otrygga länder faktiskt har dödats eller skadats. Det enda man inte kan göra är att som regeringen påstå att allt är precis som det ska vara: den enda eftergift som hittills gjorts är att Helsingfors förvaltningsdomstol beslutit att sunniirakier från Mosul får stanna.

Vad skulle bita på dem som tror att ”västerländska värderingar” betyder främlingsskräck? Kanske Fredrik Reinfeldts perspektivbyte i boken ”Nya livet”: ”Tänk att Sverige var härjat av ett inbördeskrig och att jag skulle ha varit tvungen att fly till ett rikt land i Afrika. Hur skulle det kännas om jag som vit man utan några resurser och på flykt för att rädda min familj hamnade i en anställningsintervju med en rik svart företagare, som gjorde mycket klart att hon föraktade den kollektiva svaghet och det elände som hon ansåg att män som jag har en del av ansvaret för: Vad skulle jag säga?”

Fast i det här exemplet utgår Reinfeldt ju faktiskt ifrån att han åtminstone fått asyl.