”Flygskatten är skadlig och utan nytta för klimatet”

En viktig komponent för att snabbt minska flygets klimat­påverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle, skriver författarna. Foto: Johan Nilsson/TT

Minskningen av antalet passagerare kan bli uppemot 1,2 miljoner per år.

Regeringen tillsatte i slutet av 2015 en utredning om en nationell skatt på flygresor. Utredningens förslag, som presenterades i onsdags, är ineffektivt ur klimatsynpunkt, och riskerar samtidigt att få direkt skadliga konsekvenser för svensk ekonomi.

Frågan om flygskatt är inte ny. 2006 var den då sittande socialdemokratiska regeringen på väg att införa en nationell flygskatt, trots massivt motstånd från fackföreningar, myndigheter, regioner, turist­näringen och övriga näringslivet. Men skatten infördes aldrig efter regeringsskiftet. Orsaken var att den bedömdes medföra endast försumbara effekter för miljön, samtidigt som den ansågs få stora negativa transportpolitiska, regionalpolitiska och närings­politiska konsekvenser. I och med utredningen har frågan återuppväckts. Det förslag som nu presenterats inrymmer samma dubbelfel som 2006 – skatten missar helt sitt klimatsyfte och hotar samtidigt jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft. Skälen att skrota förslaget är starka.

• Flygskatt är ineffektivt ur klimatsynpunkt. I utredningens uppdrag slår regeringen fast att syftet med en skatt på flygresor är att minska flygets klimatpåverkan. En nationell skatt har dock begränsad klimateffekt, något som utredningen själv konstaterar. Som mest beräknar utredningen att skatten kan minska flygets totala klimatpåverkande utsläpp med 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av den svenska vägtrafikens utsläpp. Utredningen konstaterar också att det rentav föreligger en risk att den föreslagna skatten kan resultera i högre utsläpp. Detta eftersom flyget ingår i EU:s handel för utsläppsrätter och regleras under unionens utsläppstak. En minskning av utsläppen i Sverige kan innebära att utsläppsrätterna under EU-taket i stället nyttjas av andra, exempelvis tysk kolkraft.

• Flygskatt ger negativa effekter för svensk ekonomi. Förutom att förslaget helt missar sitt klimatsyfte riskerar det dessutom att få stora konsekvenser för svensk samhällsekonomi. Beräkningar från analysföretaget WSP pekar på att de negativa effekterna kan bli betydligt större än utredningen visar. Med skattenivåerna som föreslagits kan minskningen av antalet passagerare bli uppemot 1,2 miljoner per år och 7 000 jobb gå förlorade. BNP-förlusten för Sverige förväntas bli närmare 6 miljarder kronor redan 2018. Rensat för de intäkter som skatten beräknas inbringa till staten så innebär det ändå en nettominskning av svensk BNP på närmare 4 miljarder kronor.

• Flygskatt försämrar tillgängligheten kraftigt. För Sverige utgör den förväntade minskningen av antalet passagerare ett särskilt stort hot för inrikesflyget. Minskad efterfrågan leder till färre inrikeslinjer med färre avgångar. 2006 hann flera flyglinjer läggas ned innan förslaget skrotades. Flera av de regionala flygplatserna som i dag kämpar för sin överlevnad riskerar att behöva stänga vid en sådan utveckling. Det skulle slå direkt mot lokal och regional konkurrenskraft. Förslaget om flygskatt går stick i stäv med ­regeringens mål om utvecklingskraft i alla delar av landet.

I stället för flygskatt bör regeringen verka för inter­nationella styrmedel och investeringar i utveck­lingen av biobränsle och ny teknik. Klimatutmaningen är gränsöverskridande, därför måste också lösningarna vara det. I detta avseende tar flygbranschen ett stort ansvar. Så sent som i oktober enades hela flygsektorn i FN-organet ICAO om ett globalt styrmedel för klimat­utsläpp från internationellt flyg. Nu pågår också ett arbete inom EU med att höja ambitions­nivån för klimatarbetet. Tillsammans med flyg­näringen bör regeringen verka för att styrmedlen på EU-nivå blir konkurrensneutrala och effektivt begrän­sar utsläppen i absoluta tal.

En viktig komponent för att snabbt minska flygets klimatpåverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle. Redan i dag kan flygplanen tankas med upp till 50 procent biobränsle, men på grund av den höga kostnaden byts endast några procent av bränslet ut. Därför behövs politiska reformer för att påskynda utvecklingen mot en större marknad, och lägre pris, för bioflygbränsle. Om regeringen på allvar vill arbeta för hållbara flygresor bör man fokusera på politiska initiativ som bidrar till branschens ambi­tion om ett fossilfritt flyg. Förslaget om en nationell skatt är inte ett sådant.

Anna Wilson

generalsekreterare Svenskt Flyg

Rickard Gustafson

vd och koncernchef SAS

Christian Clemens

vd BRA Sverige

Mattias Dahl

vd Transportföretagen