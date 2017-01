Snart dags för flytt Foto: Susan Walsh

Jag har retat mig en del på alla de kommentatorer som tror att Brexit och Trump innebär västvärldens och liberalismens död.

Med en smula historiskt perspektiv ter sig alla dessa dystra profetior helt ohistoriska.

Jag har tidigare skrivit om att jag tror det finns ett samband mellan all dysterhet och en yngre generations falska föreställning att Berlinmurens fall på något sätt skulle skapa en ny, evig världsordning. Men det finns inga eviga ordningar.

I New York Times måndagstidning fanns en lång och mycket läsvärd analys av Obama-administrationens intellektuella resa i frågan om hur man skulle se på kriget i Afghanistan. President Obama kunde konstatera att alla föreställningar om ”demokratiskt samhällsbyggande” nu övergetts.

Fareed Zakaria har många gånger varit inne på det tema i sina Washington Post-krönikor. Då har det främst handlat om Mellanöstern där han otaliga gånger upprepat att det ytterst är länderna i regionen som måste hantera sin framtid. Inte USA.

Vi kommer få se mer realism i världspoliken är min gissning.

I Financial Times skriver den eminente politiske kommentatorn Janan Ganesh beskt om alla undergångsprofeter som nu får så stort utrymme:

An elite that expects a bleak teleology to play out over the next few years is, by definition, unprimed to influence events. It is hard to venture this criticism without falling for an equal and opposite hysteria. If Marine Le Pen loses the French presidential election for the far-right in May and Angela Merkel survives in Germany six months later, expect much Jacobite commentary on the vindication of the old order.

Ganeshs slutsats är att de som nu utlovar en återvändo till flydda tider inte kommer att få se sina löften besannade:

Even if there was a clamour for the mid-20th century, no prime minister can catch time’s arrow in mid-flight and send it hurtling back so far the other way. Impersonal advances in commerce, technology and art put a curb on how much regression there will be. Things cannot be uninvented.

Så är det och det kan vara bra att tänka på detta nu när alltför många tycks tro att 2017 kommer bli ett dystert år för världen. Oavsett vad som händer så är det så mycket som kommer att bestå, som kommer att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt för mänskligheten.

Men jag kan ju ha fel....