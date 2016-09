NEW YORK. Med den första valdebatten avklarad väntar alla på att nya mätningar ska visa vilken effekt den hade på väljarna. Tecken tyder på att Hillary Clintons ras i opinionen under september är på väg att avstanna och hon har ökat runt en procentenhet i riksgenomsnitt de senaste dygnen. Men om hon lyckats vända sin nedåtgående trend under september är för tidigt att säga. Så här är läget: