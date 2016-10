Flera svenska bidrag på IDFA

Bland annat Zaradasht Ahmeds "Nowhere to hide" ska visas i festivalens huvudtävlan. Filmen är i huvudsak norsk, men samproduceras med svenska Mantaray Film.

"The return" (Zahavi Sanjavi") och "Horungen" (Knutte Wester) tävlar båda i sektionen för medellånga dokumentärfilmer.

I festivalprogrammet finns även "The pearl of Africa" (Jonny von Wallström), "Prison sisters" (Nima Sarvestani), "The Borneo case" (Dylan Williams och Erik Pauser) och "Ljusår" (Mikael Kristersson).

IDFA är en av världens största festivaler för dokumentärfilm och årets upplaga äger rum i Amsterdam 16–27 november.