Just nu: Flera döda i skottlossning på flygplats i Florida

En man öppnade eld inne på flygplatsen i Fort Lauderdale i Florida på fredagen. Lokal polis uppger på Twitter att flera personer har dött, enligt CNN. Minst en person är död och nio personer skadade enligt NBC. Men uppgifterna om hur många det rör sig om går isär.

Gärningsmannen ska ha gripits, uppger flera amerikanska medier.

Ett av ögonvittnen Gena Messina befann sig på ett flygplan som precis landat i Fort Lauderdale.

”Jag hade precis kommit av planet när jag såg människor komma skrikande och springande”, säger Messina via Instagram till CNN.

Vita husets förre pressekreterare, Ari Fleischer, befann sig på flygplatsen när mannen öppnade eld och skrev då på Twitter:

”Jag är på Ft. Lauderdale-flygplatsen. Skott har avlossats. Alla springer”.

Händelsen inträffade inne på flygplatsen i terminal 2 vid bagageutlämningen där människor stod och väntade på sina väskor, uppger NBC. Terminalen utrymdes helt efter skottlossningen, enligt ABC News. På bilder utomhus från flygplatsen syns räddningspersonal och stora grupper av passagerare ute på startbanorna.

Omkring 2,5 miljoner resenärer passerade igenom flygplatsen enbart i november, enligt flygplatsens egna siffror.

NEW: "We heard the shots...popping shots," witness at Fort Lauderdale Int'l Airport tells CBSN… https://t.co/J1RvNEJVJj