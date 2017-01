Flera nya avhopp efter Trumps twitterattacker

Donald Trump. Foto: Evan Vucci/TT

NEW YORK Donald Trumps oförmåga att låta kritik passera är återigen hett nyhetsstoff i USA inför att Trump svärs in som president på fredag.

Trumps motangrepp via Twitter har i sin tur genererat ny ilska mot den blivande presidenten.

I förra veckan kritiserades Trump av John Lewis, kongresspolitiker i representanthuset från Georgia. Han ifrågasatte Trumps legitimitet som president med hänvisning till vad CIA med flera anser var rysk inblandning i valet för att få honom vald.

På NBC:s söndagsshow Meet the Press deklarerade Lewis att han struntar i att närvara vid ceremonin fredag där Trump svärs in.

– Jag tror visserligen på att förlåta, men det kommer att bli svårt. Jag ser inte den blivande presidenten som en legitim president, sa Lewis.

Demokraten John Lewis, 77, är inte vem som helst. Politikern är en av USA:s mest hyllade ännu levande medlemmar i medborgarrättskampen på 1960-talet. Han gick i marschen från Selma till Montgomery 1965 och var en av dem som skadades när polisen gick till angrepp mot demonstranterna vid Edmund Pettus Bridge i Selma.

Det hindrade inte Trump från att gå till angrepp mot Lewis.

”Kongressledamot John Lewis borde ägna med tid åt att fixa och hjälpa sitt distrikt, som är i förfärligt skick och faller ihop (för att nu inte nämna brottsdrabbat) istället för att göra falska anklagelser om valresultatet”, twittrade Trump.

Motangreppet på Lewis får nu fler demokrater att deklarera att de skippar Trumps presidentceremoni på fredag. Och den blivande presidenten anklagas återigen för att inte begripa sig på svarta amerikaners förhållanden eller vad medborgarrättskampen stod för.

– Jag tror aldrig vi haft en president som så är så publikt nedlåtande inför vad svart politik innebär, säger historieprofessorn och medborgarrättsexperten Mark Anthony Neal vid Duke University till New York Times.

Måndag är Martin Luther King Day i USA då minnet av den mördade medborgarrättskämpen högtidlighålls. Trump skulle under måndagen träffa Kings äldste son, Martin Luther King III, för att diskutera svartas kamp för sina rättigheter, rapporterar New York Times. Mötet tycks ha bokats omedelbart efter Trumps offentliga gräl med John Lewis i syfte att bättra på Trumps avseende bland svarta amerikaner.

Trump kritiseras nu öppet även av avgående CIA-chefen John Brennan. Trump har i sin tur angripit CIA i flera månader för spionbyråns slutsats att Ryssland hackade Demokraternas e-postsystem för att hjälpa Trump i valet.

Brennan säger till Fox News att han inte tror att Trump begriper sig på vilket potentiellt hot Ryssland utgör mot USA.

– Nu när han får möjlighet att verkligen göra något för vår säkerhet istället för att prata och twittra så har han ett enormt ansvar för att säkerställa att USA och våra nationella intressen är säkra, sa Brennan till Fox News Sunday.

Inte heller den kritiken kunde Trump låta passera okommenterad. I ett tweet strax efteråt anklagas CIA-chefen av Trump för att vara den som läckt ”påhittade nyheter”.

”Was this the leaker of fake news?”, skriver Trump om USA:s CIA-chef.