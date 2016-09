Andelen indragna sjukpenningar i juni var dubbelt så hög som samma period i fjol. Under den första sommarmånaden stoppades ersättningen för 1 882 sjukskrivna personer, skriver Dagens Nyheter. Det motsvarar fyra procent av de sjukskrivningar som avlutades under juni. Sommaren 2015 låg andelen under två procent.