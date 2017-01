Fler åtalades för grova ekobrott

Drygt 20 procent fler grova ekobrottslingar lagfördes i fjol jämfört med 2015. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det är "go for the money", som gäller i jakten på de stora bovarna.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har koncentrerat sina resurser på att komma åt den grövre brottligheten. I fjol ökade antalet lagförda, åtalade eller strafförelagda, personer med 22 procent vad gäller grov organiserad brottslighet eller grov ekonomisk brottslighet. Totalt handlar det om 1 200 personer.

– Och i nio av tio fall bir det fällande dom, ett otroligt bra resultat, säger EBM:s generaldirektör Eva Håkansson.

Om den grova brottsligheten verkligen har ökat är svårt att säga med någon bestämdhet.

– Men det upplevs som att den ökar, säger Håkansson.

Men den kraftiga ökningen av åtal 2016 beror också på att 2015 var ett svagare år, där myndigheten hade problem med resurserna, enligt Håkansson.

Hon är nöjd med myndighetens samarbete med andra, såsom Skatteverket, tullen med flera, för att komma åt den organiserade brottsligheten.

– Vi kommer allt oftare åt huvudmännen, vi kommer närmare brottslighetens kärna, säger Håkansson.

Och trenden mot att slå mot de kriminellas pengar som det effektivaste vapnet fortsätter – som med den gamle maffiabossen Al Capone som aldrig gick att sätta dit utom för skattebrott.

– Det är go for the money som gäller, säger Håkansson.

Ett uppmärksammat fall i fjol var en bilimportörs omfattande skattebrott, där sju personer dömdes i tingsrätten varav huvudmannen fick fem års fängelse. Totalt hade de enligt åtalet undanhållit moms för 17 miljoner kronor.

Just fiffel med punktskatter och moms är vanliga grova ekonomiska brott.

– De gör väldigt stora ekonomiska vinster på det, säger Håkansson.

För 2017 har EBM och Skatteverket i spåren av Panamaläckan fått extra pengar av regeringen för att komma åt det internationella skatteundandragandet.