Fjärde "Millennium"-boken blir film

Det handlar om en utländsk filmproduktion och filmen kommer således bära namnet "The girl in the spider's web", som är bokens engelska titel. Regissören Fede Alvarez från Uruguay bekräftar för sajten Digital Spy att han ska regissera.

– Jag kan inte berätta mer om projektet än att ja, det är sant, det är korrekt, jag ska regissera och vi är väldigt exalterade över det hela.

Alvarez har tidigare bland annat gjort filmerna "Evil dead" (2013) och "Don't breathe". Manuset till "The girl in the spider's web" skrivs av britten Steven Knight som bland annat ligger bakom tv-serien "Peaky blinders".

Filmen blir uppföljare till "The girl with the dragon tattoo" från 2011 som bygger på "Millennium"-seriens första bok "Män som hatar kvinnor", skriven av Stieg Larsson. I den filmen spelar Rooney Mara rollen som Lisbeth Salander och Daniel Craig gestaltar Mikael Blomkvist. Om de dyker upp igen i den nya filmen är oklart.

– De besluten har ännu inte tagits, säger Fede Alvarez till Digital Spy.