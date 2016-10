Fixa kyrkogårdsbesöket hemifrån

För två år sedan lanserade Svenska kyrkan digital ljuständning. Via kyrkans hemsida kan den som önskar tända ett ljus i träd på utvalda kyrkogårdar och torg med ett enkelt knapptryck. I år har tjänsten utvecklats Svenska kyrkan erbjuder ett digitalt besök på en kyrkogård.

– I år har vi försökt göra det ännu enklare för folk att minnas någon. Vi vill ta dem som inte går till kyrkogården dit elektroniskt med en 360-film, säger Mattias Nihlgård, chef för kommunikationsutveckling hos Svenska kyrkan.

Filmen visar kyrkogården i 360 graders vinkel på Facebook och Youtube och låter betraktaren besöka en kyrkogård under en minut. De som gör det virtuella besöket uppmanas också att dela sina minnen av den de tänker på under besöket under hashtaggen "taenminut" i sociala medier.

– Den digitala kyrkogården kan besökas från och med fredag kväll och är tillgänglig under samma tider som de flesta besöker verkliga kyrkogårdar, säger Mattias Nihlgård.

Det går även att tända digitala ljus via kyrkans hemsida men i år tänds inte någon lampa fysiskt någonstans.

Enligt en undersökning från SOM-institutet är allhelgona den religiösa rit som flest svenskar deltar i. Varannan svensk uppgav i en undersökning 2011 att de tänt ljus vid någons grav i samband med allhelgona.

– Alla kyrkogårdar rustas just nu för detta. Man krattar löv, gör det fint och förbereder. Det är nästa helg som de flesta besökarna kommer, med en topp på lördagen när det är mest ljus och människor, säger Mattias Nihlgård.