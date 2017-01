Klara Söderberg och Johanna Söderberg i First Aid Kit. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

First Aid Kit debuterade 2010 med albumet "The big black & the blue" och har sedan dess blivit ett av landets mest uppmärksammade band. De har bland annat sålt ut Royal Albert hall i London, spelat hos David Letterman och uppträtt för både Emmylou Harris och Paul Simon vid utdelningar av Polarpriset.