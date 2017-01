Fiona Apple hånar Trumps händer i ny låt

Fiona Apple har skrivit en protestlåt mot Donald Trump. Arkivbild. Foto: Jack Plunkett/AP/TT

Låten "Tiny hands" har redan släppts, men är skriven inför de kändistäta demonstrationer som hålls i bland Washington och Los Angeles samma dag som Trump tillträder som president den 20 januari, skriver Billboard.

Låten, runt en minut lång, upprepar samma textrad som lyder "We don't want your tiny hands anywhere near our underpants" (Vi vill inte ha dina små händer i närheten av våra trosor).

Fiona Apple släppte sin senaste skiva 2012, men har åter kommit i rampljuset genom sitt Trump-missnöje. I december uppträde hon på en stödgala för Standning rock, ett reservat för amerikansk ursprungsbefolkning där en dragning av en oljeledning lett till protester. Miljöaktivister och medlemmar av folkgruppen Standing Rock Sioux menar att ledningen hotar vattenförsörjningen. Där spelade hon en Trump-låt med jultema.

Donald Trumps påstått små händer har blivit ett tacksamt mål för hans motståndare, eftersom det verkar vara en öm tå för den tillträdande presidenten.

Skämtet har sitt ursprung i det sena 1980-talet när tidningen Spy Magazine skrev att Trump var "vulgär med stumpfingrar", något som Trump enligt den numera nedlagda tidningens grundare inte kunnat släppa sedan dess. Graydon Carter, en av grundarna, sade förra året att Trump så sent som 2015 skickade bilder till honom som ska styrka att hans händer inte är små.

Trump blev även hånad av Marco Rubio, som också kandiderade för att bli Republikanernas presidentkandidat, för att han skulle ha små händer.