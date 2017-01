Carlström och Söderfjell släppta – är fortsatt misstänkta

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Fingerprint Cards styrelseledamot Lars Söderfjell släpptes vid 17-tiden på tisdagen på fri fot ur Kronobergshäktet där han suttit anhållen i över ett dygn.

– Han sitter inte anhållen längre. Vi har precis haft ett förhör och åklagaren har hävt anhållandet, säger Olle Kullinger, Lars Söderfjells advokat, till SvD.

Knappt en timme senare hävdes anhållan mot storägaren Johan Carlström och han lämnade Kronobergshäktet. Carlström och Söderfjell anser sig oskyldiga till anklagelserna, men båda är fortsatt misstänkta för brott och utreds vidare av åklagare.

Annons X

– Carlström släpptes klockan 18.00 och är på väg hem, säger Per E Samuelsson, Carlströms advokat.

Per E Samuelsson har under dagen varit upptagen med den stora Saab-rättegången i Vänersborg och har haft en ersättare under åklagarens förhör med Johan Carlström.

– Jag var inte med vid dagens förhör, men redan i går var det tydligt att Carlström hade en naturlig förklaring. Det är en affärsmässig förklaring som inte innebär någon insiderinformation till de transaktioner som åklagaren ifrågasatte. Även om det kanske såg konstigt ut på pappret när åklagaren tittade på det, säger han.

Vad händer nu?

– Ekobrottsmyndigheten har tagit Carlströms telefon så jag har inte fått tag i honom. Men han ska väl åka hem, slicka sina sår och vila upp sig. Nu ligger bollen hos åklagaren om vad som händer framåt, säger Per E Samuelsson.

Lars Söderfjell och Johan Carlström greps och anhölls på måndagsmorgonen misstänkta för grovt insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten har efter gripandena hållit förhör och gjort flera husrannsakningar i ärendet.

Misstankarna mot Söderfjell och Carlström gäller grovt insiderbrott i samband med att Fingerprint vinstvarnade i december förra året. Ekobrottsmyndighetens förundersökning inleddes efter att ett värdepapperinstitut uppmärksammat omfattande försäljning av aktier i Fingerprint innan vinstvarningen.

Texten uppdateras.