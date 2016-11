”Finansskatten blir en skatt på pensionerna”

Finansminister Magdalena Andersson (S) tog i måndags emot bankskatteutredningen av utredaren Christer Sjödin. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | FINANSSKATT

En särskild utredning har föreslagit en skatt på företag som säljer försäkringar och finansiella tjänster. Bakgrunden till förslaget är att finansiella tjänster och försäkringstjänster som till exempel tjänstepensioner är befriade från moms, vilket innebär att den enskilde pensionsspararen eller arbetsgivaren inte behöver betala moms på försäkringspremier. Härigenom menar regeringen att kostnaden för pensionsförsäkring blir för billig i förhållande till andra tjänster, vilket skulle kunna leda till risk för överkonsumtion.

Vi har starka invändningar mot detta synsätt och förslaget som innebär en ny beskattning av pensioner.

Utredningen föreslår att det ska införas en ny skatt i form av en extra arbetsgivaravgift för anställda i bank-, försäkrings- och pensionsbolag. Även försäkringsgivare inom premiepensionssystemet ska omfattas, både privata fondförvaltare och statliga AP7. Detta kan synas anmärkningsvärt med tanke på att premiepensionssystemet är undantaget från beskattning då det är ett offentligt försäkringssystem.

I de kundägda försäkringsbolagen Folksam, Alecta, Skandia, AMF och Länsförsäkringar finns bara en part som kan bära den ökade skattekostnaden och det är våra kunder. I ett kundägt bolag saknas aktieägare som kan vara med och betala den ökade kostnaden genom lägre vinst. I våra bolag går vinsten vidare till våra kunder som också är våra ägare. Framtidens pensionärer får stå för notan i form av lägre pensioner. Den nya finansskatten blir rätt och slätt en ytterligare skatt på pensioner.

Försäkring är till sin natur inte en finansiell tjänst utan handlar om att dela risk. Staten har genom en särskild beskattning av pensionsbolag velat främja ett långsiktigt pensionsförsäkringssparande som minskar framtida offentliga kostnader för äldres försörjning. En höjning av skatten på pensionsförsäkringar skulle urholka detta. I länder med liknande skatter har aktörer som förvaltar pensioner undantagits eftersom pensionsförvaltare anses avlasta de offentliga systemen. Utredningen sneglar i sin utredning på den danska modellen för finansskatt. I Danmark saknas visserligen undantag för pensionsbolagen, men istället kompenseras anställda och enskilda företagare genom förmånliga avdragsvillkor för pensionsförsäkringar. I Sverige har vi tvärtom nyligen avskaffat avdragsrätten för privat pensionssparande.

Den nu föreslagna skatten bör också sättas in i ett större sammanhang eftersom våra pensioner är ansatta från flera håll. Samtidigt som villkoren för privat pensionssparande har försämrats faller den allmänna pensionen. En löntagare kan räkna med så lite som 40 procent av sin slutlön i allmän pension framöver och allt fler står utan tjänstepension från arbetsgivaren. I en tid då behovet av kompletterande försäkring utöver vad som garanteras via socialförsäkringssystemet ökar stadigt och när allt fler grupper i samhället är underförsäkrade är det inte ansvarstagande att höja skatten på tjänstepensioner. Resultatet blir lägre pensioner och sämre möjligheter till en trygg försörjning på ålderns höst. Istället får staten kliva in för att genom bidrag och transfereringssystem säkerställa en dräglig ekonomisk tillvaro för framtidens pensionärer. Det är kortsiktigt tänkt.

Samhällseffekterna av förslaget kan inte bli annat än negativa, oavsett om värderingen sker i pengar eller trygghet.

Vi vill därför uppmana regeringen att inte lämna ett förslag som innebär en beskattning som leder till lägre pensioner. Sämre pension är inte vad framtidens pensionärer behöver.

Jens Henriksson

vd och koncernchef, Folksam

Magnus Billing

vd, Alecta

Frans Lindelöw

koncernchef Skandia

Sten Dunér

vd Länsförsäkringar AB

Johan Sidenmark

vd, AMF

Skatt på finansiell verksamhet