Filmlista: Frossa i bilar och hojar hemma i soffan

Regissören Roger Corman såg ett reportage om en gigantisk Hell´s Angels-begravning och blev inspirerad. 1966 spelade han in ”Wild angels”, en lågbudgetfilm som gjorde succé och fick andra producenter att satsa på genren.

Den amerikanska bikerfilmvågen var född och under några intensiva år spottades det ut många filmer på temat. Men efter ”Easy rider” blev ingenting bättre, intresset svalnade och i början av 1970-talet somnade bikerfilmen in. I modern tid kan man i stället se tv-serien ”Sons of anarchy” (bilden ovan).