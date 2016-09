”Fifty shades”-trailer mest sedda

”Fifty shades darker” tar över förstaplatsen från ”Star wars: The force awakens” när det gäller den mest sedda filmtrailern under premiärdygnet. Den visades 114 miljoner gånger på samtliga plattformar när den släpptes i onsdags, jämfört med ”Star wars”-trailerns 112 miljoner visningar under sitt premiärdygn, skriver The Guardian.