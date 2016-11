Foto: Evan Vucci/AP

Sorgen hänger sig fortfarande kvar: över att populismen, rasismen och kvinnoföraktet segrade i en av världens största och mäktigaste demokratier. Men efter det första känslosvallet handlar det alltmer om att försöka förstå: varför. Varför Trump vann. Varför Clinton förlorade. Varför medierna och opinionsinstituten och så många andra hade så fel. Om allt detta har redan mycket klokt och intressant skrivits.

Men har vi på allvar försökt förstå vår egen del i detta? Jag menar inte att svenskar är skyldiga till utgången i det amerikanska valet. Men det är väldigt många som har smittats av en enorm fascination för Trump. Som har läst alldeles för många artiklar om alldeles för obetydliga och absurda nyheter om denne man.

Svenska medier har överlag rapporterat oproportionerligt mycket om det amerikanska valet i allmänhet och om Donald Trump i synnerhet. Men det vore naivt och orättvist att bara skylla på medierna. De har ju till stor del varit lyhörda för publikens intressen. Så fungerar den digitaliserade mediemarknaden. Klickas det på Trump blir det mer Trump.

När jag besökte Financial Times i London i våras var redaktörerna redan då konfunderade över läsarnas omättliga Trump-begär. Det räcker att namnet står i rubriken för att det ska bli rusning på sajten, sa de. Många medier har kunnat konstatera samma sak – så också vi på Svenska Dagbladet.

Financial Times och Svenska Dagbladets läsare hör knappast till Trumps främsta anhängare. Så varför vill så många ändå läsa så mycket om honom? Jag tror att det är viktigt att på allvar ställa sig den frågan. För i någon mån har det samlade intresset för Trump drivit fram en global hajp, med återverkningar i USA.

Jag kan se fem möjliga förklaringar till förtrollningen, för att inte säga förtrumpningen. Tyvärr är de alla – utom den första – föga smickrande.

1. Politikintresse

Den mest välvilliga tolkningen är att det helt enkelt handlar om ett genuint intresse för amerikansk politik. Visserligen har analyser av till exempel USA:s välfärdssystem inte väckt tillnärmelsevis så stort engagemang, men Trump har personifierat ett skifte i amerikansk politik och möjligen därför triggat människors längtan efter fördjupad kunskap. (Å andra sidan, hur mycket mer har vi lärt oss av ännu en skandal, ännu en urspårad tweet?)

2. Underhållning

En annan förklaring är att många verkar tycka att det är (eller var) rätt skoj att läsa om Trumps bisarra tilltag. Anders Mildner skrev i somras i SvD Kultur om hur Trump på flera sätt är en typisk produkt av dagens dokusåpavärld: skrikig, skrytig och brutalt narcissistisk. ”Och precis som i en skandalsåpa ökar både populariteten och lockelsen i takt med att allt fler oskrivna regler för hur man bör uppföra sig bryts.”

Kanske har Trumpsåpan helt enkelt fungerat som en variant av, säg, ”Paradise Hotel”.

3. Motstånd mot komplexitet

Nyhetscirkusen runt Trump har bjudit betydligt mindre intellektuellt motstånd än mer komplexa politiska skeenden. Hans banala uttalanden är lätta att ta till sig, oavsett vad man tycker om dem. Hans tvärsäkra, extrema ställningstaganden går i linje med ett debattklimat där man vill ha starka och enkla åsikter, och skyr nyanser och resonemang i flera steg.

4. Identitet

Att förfasas över Trump är också ett sätt att uppleva gemenskap med likasinnade. Både han själv och hans anhängare blir något att definiera sig mot; den Andre. Fienden. Det är lätt att ta avstånd från Trump, precis såsom det i många kretsar är lätt att ta avstånd från Sverigedemokraterna – och samtidigt vinna bekräftelse bland de sina.

Kanske har även många som ogillar Trump motvilligt låtit sig förföras?

5. Narcissism

I artikeln ”Why we can’t stop reading about Trump” försöker en reporter i LA Weekly besvara frågan utifrån sina egna erfarenheter av besatthet. Han intervjuar Craig Malkin, psykolog vid Harvard och författare till boken ”Rethinking narcissim”, som menar att människor blir attraherade av extroverta narcissister. ”[Narcissister] rankas som överlägset mer attraktiva, oavsett om de är fysiskt attraktiva eller inte.” Kanske har även många som ogillar Trump motvilligt låtit sig förföras?

Den initiala attraktionen för narcissister går över. Men vad hjälper det nu, när Trump snart intar ett av världens mäktigaste ämbeten? Kanske kan vi åtminstone lära oss något.

Nu riktas Europas blickar alltmer mot Frankrike och ett stundande presidentval som är ännu mer avgörande för oss än det amerikanska. Och redan nu börjar ett mönster upprepas. Inte bara för att högerpopulistiska Nationella frontens ledare Marine Le Pen har mycket gemensamt med Donald Trump, utan också för att medierna och deras läsare omedelbart riktar intresset mot just henne. Man kan redan ana, och frukta, hur intresset för hennes person börjar växa exponentiellt. Det kan bli ett självspelande piano. Marine Le Pen är inte den viktigaste personen i fransk politik, åtminstone inte ännu. Så innan du klickar på hennes namn – ställ dig frågan varför.