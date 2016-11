Ortoped: ”Fel att döma ut modern åldersbedömning”

Flyktinglägret på den grekiska ön Samos i november 2015. En del befinner sig nu i Sverige och kan komma att genomgå medicinsk åldersbedömning. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

REPLIK | ÅLDERSBEDÖMNINGAR

Jag är specialist i ortopedi och handkirurgi och utför även åldersbedömningar enligt vedertagna metoder. I Sverige har nu för första gången en vetenskaplig, fullständig internationell åldersbedömning (tand-hand-nyckelben) presenterats i en svensk domstol. Den har gjorts av undertecknad och Håkan Mörnstad, rättsodontolog, och jag hade möjlighet att vittna och förklara den vid rättegången som hölls för drygt två veckor sedan.

Vad gäller osteologernas debattinlägg i SvD har de inte en aning om vetenskapen gällande modern åldersbedömning på levande människor, men de dömer ändå ut den, troligen på grund av ideologiska värderingar.

En modern åldersbedömning kan ge resultat med nära nog 100 procent sannolikhet i förhållande till en åldersgräns. När vi skriver åldersrapporter använder vi bland annat begreppet ”bortom tvivel” för att beskriva denna nära nog hundraprocentiga sannolikheten, det vill säga bortom både rimligt och orimligt tvivel vilket definitivt bör räcka i både brottsfall och asylärenden.

Annons X

Ett exempel. I gruppen med personer som har fyra fullt utvecklade visdomständer kommer maximalt 1 person av 132 att vara under 18 år enligt statistiken. Personen under 18 år kommer då absolut inte vara yngre än 17,3 år enligt samma statistik. Lägger man sedan till undersökning av hand och nyckelben ökar säkerheten än mer och man kan i de flesta fall skilja ut den minderårige. Det är inte tillräckliga osäkerhetsskäl för att klassa alla 132 som minderåriga.

Metoden Magnetkamera knä (MR knä), som framhölls i Socialstyrelsens rapport som kom i april i år, har inte visat sig mer tillförlitlig än redan sedan länge etablerade metoder. Rapporten är bedrövlig och kan närmast beskrivas som en grovt undermålig, politiserad och tendentiös rapport som sedan lett till felaktiga tolkningar och beslut och för samhället både kostsamma och onödiga fördröjningar.

Socialstyrelsens rapport är kritiserad nationellt men även internationellt; några svenska experter på området översatte den till engelska och skickade den på en inofficiell remissrunda till de främsta experterna i bland annat Tyskland och Österrike, som dömde ut den. ”This is not the state of the art”, kan deras kritik torrt sammanfattas.

Socialstyrelsens utredare verkar haft som mål att fördröja införandet av åldersbedömningar genom att döma ut alla nuvarande metoder med tillrättalagda falsarier och lämna förslag om en icke vedertagen metod, MR knä, där de lämpligt nog för detta syfte dessutom krävde att det skulle göras en pilotstudie under några år. Det intressanta är att en sådan studie redan var genomförd i Tyskland och även hade presenterats någon månad innan Socialstyrelsen kom med sin rapport. Konklusionen i den är att MR knä inte är en bättre metod än röntgen av tänder.

Trots detta pågår just nu ett febrilt arbete för att rädda Socialstyrelsen med hjälp av ovetenskapliga krumbukter i den praktiska implementeringen av systemet för att rättfärdiga MR knä i den svenska åldersbedömningsprocessen.

Den här farsen måste få ett slut. Socialstyrelsens rapport är undermålig och rent samhällsskadlig och regeringen bör kräva att det görs en offentlig avbön och att Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell lämnar sin post.

Nenad Zeba

specialist i ortopedi och handkirurgi

Nenad Zeba. Foto: Privat