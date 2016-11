SvD granskar: 4 fejknyheter som nådde miljoner

NEW YORK ”Påve Franciskus uttalar sitt stöd upp Donald Trump.”

”3 miljoner olagliga väljare röstade i valet.”

”Hillary Clinton sålde vapen till terrorgruppen Islamiska staten, IS, visar mejl från Wikileaks.”

”FBI-agent nämnd i samband med läckta Hillary-mejl funnen mystiskt död.”

Ingen av nyheterna ovan är sann. Men det hindrar inte att de och många andra genererade tio- och ibland hundratusentals ”likes”, delningar och långa diskussioner på Facebook och andra sociala medier månaderna och veckorna före presidentvalet i USA den 8 november.

En av dem, en nyhet om miljoner falska röster som inte kunnat backas upp med fakta, tweetades även ut av valets vinnare Donald Trump själv söndag 27 november.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally