Federal Reserve: Negativa räntor inget för oss

Fed-ledamöterna Bill Dudley, Janet Yellen och Stanley Fischer vid ekonomitoppmötet i Jackson Hole. Foto: Brennan Linsley/AP

En saggig ekonomisk utveckling och trögstartad inflation har fått centralbanker i Sverige, Schweiz, Japan och på flera andra håll att sänka sina styrräntor under noll. Riksbankens så kallade reporänta är för närvarande –0,50 procent.

Tanken är att negativa räntor ska sätta fart på bankernas utlåning eftersom de med negativ får betala för att deponera pengar i centralbanken istället för att försöka få högre avkastning på annat håll.

Jag behandlar negativa räntor som ett experiment som vi har lyxen att kunna betrakta på avstånd.

Annons X

Men du lär inte få se USA:s centralbankschef Janet Yellen propagera för räntor in i minusterritoriet. Hon och andra Federal Reserve-kollegor ser med skepsis på flera länders negativa räntepolitik.

Det framkom vid årets ekonomtoppmöte vid vintersportorten Jackson Hole i delstaten Wyoming i augusti.

– Jag behandlar negativa räntor som ett experiment som vi har lyxen att kunna betrakta på avstånd, säger Dennis Lockhart, chef för Feds distriktskontor i Atlanta, Georgia, till Wall Street Journal.

Och under en teoretisk paneldiskussion i Jackson Hole om Feds möjligheter att rädda USA:s ekonomi vid ett eventuellt nytt hot om recession nämnde hon överhuvudtaget inte negativa räntor, skriver tidningen.

USA:s ekonomi just nu är i vilket fall inte i behov av negativa räntor. Arbetslösheten har sjunkit under 5 procent och tillväxten väntas hamna strax under 2 procent i år. Inflationen släpar förvisso långt efter målet på 2 procent, och har gjort så i flera år, men allmänt anses Fed komma allt närmare en höjning av styrräntan och inte en sänkning.

Fed funds rate ligger just nu i spannet 0,25–0,50 procent dit den höjdes från finanskrisnivån strax över noll.

Även hos Riksbanken finns viss skepsis kring de negativa räntorna, åtminstone om de skulle sänkas ännu mer. Marianne Nessén, chef för Riksbankens penningpolitiska avdelning, kommenterade under mötet i Jackson Hole att ännu lägre räntor möjligen inte får avsedd effekt på ekonomin.

– Även om erfarenheten med milt negativa räntor är ungefär som vi förväntat oss så är jag inte säker på att vi skulle dra slutsatsen att djupt negativa räntor skulle fungera på samma sätt, säger Nessén enligt WSJ.