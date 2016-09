Gårdagens överraskande avtal där Opec har blivit eniga om att begränsa oljeproduktionen är ett avtal för at kunna förhandla vidare. På egen hand är avtalet för blygsamt för att kunna hålla oljepriset uppe.

OSLO Efter att i flera månader ha signalerat att det inte skulle komma något beslut under det informella mötet som Opec hållit i Algeriet de senaste dagarna, togs oljemarknaden på sängen av beslutet att produktionen ska begränsas med 700 000 fat per dag, jämfört med genomsnittsproduktionen i augusti.

Ryssland producerar mer olja än vad de gjort någon gång sedan Sovjetunionen bröts upp.

Oljepriset sköt upp som en raket och närmade sig 50 dollar per fat för Nordsjöolja. Det var en uppgång på sex procent, men ganska snabbt började tvivlet komma om Opec verkligen kommer att kunna återfå kontrollen över oljemarknaden. På torsdagsmorgonen hade uppgången redan börjat fördunsta.

Det avgörande blir vad som sker på det nästa formella Opec-mötet den 30 november. Då bör ett avtal med länder utanför oljekartellen också vara på plats. I första hand Ryssland, men kanske också fler länder. Att Opec-medlemmen Iran ställer sig bakom gårdagens avtal är en förutsättning för att det överhuvudtaget ska gå att genomföra. Alla förväntar emellertid att det är Saudiarabien som kommer att stå för det mesta av produktionsbegränsningen.

Ryssland producerar mer olja än vad de gjort någon gång sedan Sovjetunionen bröts upp. Denna månad förväntas produktionen att bli 11,1 miljoner fat olja per dag, mot 10,7 miljoner fat i augusti. Det handlar troligen om att Ryssland vill ha ett så bra utgångsläge som möjligt när Opec ber landet att begränsa sin produktion.

I Nigeria är det upprorsgruppen Niger Delta Avengers som lamslått stora delar av produktionen.

Opec uppskattar sin nuvarande produktion till 33,24 miljoner fat per dag. Det som underlättar för organisationen är att produktionen i två länder, Libyen och Nigeria, är kraftigt reducerad. I Libyen har det pågått strider mellan tre olika grupper som försöker kontrollera landet i fem år. Innan inbördeskriget bröt ut producerade landet 1,6 miljoner fat per dag. I förra månaden låg produktionen på 260 000 fat per dag.

I Nigeria är det upprorsgruppen Niger Delta Avengers som lamslått stora delar av produktionen. Den 27 september stängde Shell en av de stora oljerörledningarna, Trans Niger Pipeline, efter att den attackerats.

Den utlösande faktorn till det två och ett halvt år långa priskriget på oljemarknaden var att den amerikanska produktionen av skifferolja ökat så kraftigt. Det betyder att oljehandlarna kommer att studera varje nyhet om oljeriggar som återupptar verksamheten på amerikanska fält ännu noggrannare. De närmaste två månaderna kommer att bli feberheta och fulla av spekulationer för de som följer oljepriset.