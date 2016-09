Favreau moderniserar "Lejonkungen"

Lejonkungen har tidigare satts upp på Broadway, och filmversionen från 1994 är en av Disneys största succéer någonsin.

I likhet med den moderniserade "Djungelboken", som hade svensk premiär i april, väntas nya "Lejonkungen" till största delen vara digitalt animerad. Tidningen skriver att Disney förmodligen kommer att behålla Elton Johns och Time Rices originalmusik som "Hakuna Matata" och "Can you feel the love tonight" ("Känn en doft av kärleken").

Något premiärdatum är inte känt, och detsamma gäller "Djungelboken 2" som också regisseras av Jon Favreau.