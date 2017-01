Färre får statlig assistansersättning

Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN

Antalet personer med statlig assistansersättning var i december förra året det lägsta på åtta år. Och antalet timmar i genomsnitt per person ökar inte på samma sätt som tidigare.

Vid årets slut var 15 691 personer berättigade till ersättning, jämfört med 16 142 i december 2015. Senast antalet personer med statlig assistansersättning var lägre än i slutet av förra året var 2008.

Antalet timmar som beviljas per person och vecka var i genomsnitt 127,5 i december, jämfört med 127,1 timmar i slutet av 2015. Ända sedan reformen som den statliga assistansersättningen var en del av infördes 1994, har det genomsnittliga antalet timmar per brukare ökat med 2–3 timmar per år.

