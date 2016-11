Farage träffar Trump: ”Vill arbeta för landets bästa”

Foto: Gerald Herbert/AP

– Om jag blir ombedd kommer jag självklart att hjälpa till – jag vill arbeta för landets bästa, säger Farage till tidningen The Daily Telegraph.

Nu blir dock Farage knappast ombedd. När samma tidning i fredags rapporterade att handelsminister Liam Fox planerade att be EU- och invandringsmotståndaren om råd om kontakterna med Trump blev detta snabbt tillbakavisat av premiärministerns kansli.

Källor nära May ska ha gjort klart att Farage betraktas som en irrelevant figur.

Nigel Farage, som lämnade posten som Ukipledare efter brexitomröstningen men som är tillbaka som tillförordnad ledare, kampanjade för Donald Trump under valrörelsen i USA. Han ska enligt Daily Telegraph träffa Trump i New York under lördagen. May väntas inte träffa Trump förrän denne har svurits in, och det sker inte förrän om drygt två månader.

Vissa inom Mays parti, konservativa Tories, tycker att hon ska bortse från de politiska skillnaderna och dra nytta av Farages kontakter.

– Personligen kan jag inte se varför vi inte skulle göra det, säger Gerald Howarth, tidigare försvarsminister, till Daily Telegraph.