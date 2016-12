Fansen sörjer King Crimsons sångare

Greg Lake blev 69 år gammal. Foto: AP

Greg Lake fick en solohit 1975 med ”I believe in Father Christmas”, som nu fansen delar med varandra. Låten skrevs som en protesång mot den ökande kommersialiseringen av julen. Den nådde andraplatsen på den brittiska singellistan, stoppad endast av ”Bohemian Rhapsody” med Queen.

Greg Lake kommenterade detta så här: ”Jag blev slagen av en av de bästa skivorna som någonsin gjorts. Jag skulle blivit skitförbannad om det var Cliff Richard som besegrade mig.”

Lake ses som en av den brittiska progressiva rockens pionjärer som tillsammans med gitarristen Robert Fripp startade King Crimson.

Han frontade också det omåttligt populära bandet Emerson, Lake & Palmer. Organisten Keith Emerson begick självmord för nio månader sedan.

Greg Lake, till vänster, Keith Emerson i centrum och Carl Palmer i Emerson Lake and Palmer. Foto: AP

Det var 1969 som Lake och skolkompisen Robert Fripp bildade King Crimson som fick ett stort genombrott med debutalbumet ”In the court of the Crimson king” och låten ”21st century schizoid man”.

Lake stannade tills andra albumet ”In the wake of Poseidon” men hoppade av och bildade Emerson, Lake & Palmer tillsammans med Keith Emerson och Atomic Rooster-trummisen Carl Palmer. Bandet satsade på influenser från den klassiska musiken och fick storsäljande album som ”Pictures at an exhibition”, ”Trilogy”, ”Tarkus” och ”Brain salad surgery”. Gruppen sålde sammanlagt 48 miljoner album.

I en stor intervju i Newsweek tidigare i år berättar Greg Lake om varför Emerson, Lake & Palmer blev så stora: ”Vi lyckades låta större än antalet medlemmar i bandet. När man kollar på band med tre medlemmar, de som är bra, så ser man likheterna: Jimi Hendrix Experience, Cream, Police. De låter alla större än tre människor.”

Greg Lake dog av cancer i onsdags.