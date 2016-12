Fans sörjer utanför George Michaels hem

Blommor och brev utanför George Michaels hem. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Han dog så ung. Det var min generation. Det här är en stor chock, säger Karen Walkden, 52, som hade kommit till George Michaels hus i norra London.

– Alla som har varit viktiga för mig har slitits bort i år, säger hon och nämner David Bowie som exempel.

En strid ström av fans samlades utanför stjärnans hus under annandagen. På flera kort stod det skrivet ”You have been loved” (du har varit älskad), titeln på en av George Michael senare hitlåtar.

”Vi växte upp med dig och du talade för oss”, stod det på ett annat kort.

Leandros Kalisperas, 39, som liksom George Michael har grekcypriotisk bakgrund kom med blommor, ljus och ett skrivet budskap.

– Han formade mitt liv, säger han och torkar bort en tår.

Liknande hyllningar från fansen ägde rum i Goring-on-Thames.

Ett kort signerat ”Tracy” hade texten ”Kära George. My hjärta är krossat. Du har lämnat oss för tidigt. Tack för att du delade din begåvning med hela världen”.