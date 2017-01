Falska nyheter kan ge lyft för kvalitetsjournalistik

Vita husets pressekreterare Sean Spicer lämnar journalisterna utan att svara på följdfrågor efter att ha hävdat att president Trumps installation var den mest välbesökta i historien – trots att detta uppenbart inte är sant. Foto: Alex Brandon/TT

Utgångsläget för medieåret 2017 kunde ha varit ljusare. Det föregående är fortfarande svårt att skaka av sig. Fejknyheter förpackade som förtigna sanningar vann mark och underblåste det förakt mot journalister och medier, som tidigare bara verkade existera i isolerade konspirationsmiljöer. Facebooks infrastruktur, som många traditionella medier gjorde sig alltmer beroende av, blev lögnernas perfekta växthus. Och medierna lyckades inte återskapa förtroendet. Bilden av journalistiken som ett enda egenintresse var alltför inpräntad.

I fredags installerades en man som bannlyser nyhetsorganisationer, hotar och hånar enskilda journalister och förordar en begränsad pressfrihet som USA:s president. Efter helgen står det klart att Trumps mediekritik var mer än en valstrategi. Vid makten är den ett effektivt politiskt verktyg att spinna vidare på det redan skadade förtroendet för medierna och samtidigt legitimera en politik som kommer att hårdgranskas från start. Då må det vara värt att uppfattas som en manipulativ, kränkt diva av etablissemanget.

Men ur allmänt kaos växer handlingskraft. Häromveckan släppte Reuters institute vid Oxforduniversitetet sin rapport för medieåret 2017: en framtidsspaning över hur teknikomvandlingen kommer att påverka kvaliteten på journalistik och information globalt. Förra årets händelseutveckling ligger som en våt filt över förutsägelserna. Donald Trumps presidentskap och valen i Frankrike och Tyskland kommer att illustrera det skiftande styrkeförhållandet mellan nya plattformar och traditionella medier. Men rapporten redovisar också mottrender. Den spår en boom för faktagranskande appar, utvecklande av algoritmer som utmanar snarare än inskärper våra fördomar, och – trumvirvel – en rusning till kvalitetsjournalistik.

Det är lätt att avfärda ovanstående som önsketänkande i en annars dyster verklighetsbeskrivning. Men några av punkterna håller redan på att infrias. Donald Trump gav lögnen ett nytt affischnamn, men han gav också anledning att avslöja den. CNN, till exempel, faktagranskade Trumps påståenden i realtid under presidentvalskampanjen. Framsteg inom artificiell intelligens förebådar fler och mer avancerade initiativ på området. Facebook har aviserat ett verktyg som varnar för falska nyheter. Vänsterliberala The Guardian länkar, på manuell väg under vinjetten ”Burst your bubble”, till konservativa artiklar. Och både The New York Times och grävorganisationen Propublica såg prenumeranterna strömma till efter Trumps valseger. Det senare sänder positiva signaler till svenska kvalitetsmedier. Både DN och SvD skryter om ett kraftigt ökat antal digitala prenumeranter. I Reuters-rapporten var de mediehus med en prenumerationsbaserad affärsmodell mer optimistiska om framtiden än de som var helt annonsberoende.

Det bådar ju gott för de oberoende kvalitetsmedierna. Samtidigt måste de som identifierar sig som sådana låta bli att slå sig för bröstet. Även seriösa medier hemfaller åt journalistiska tveksamheter: alarmism, populism, polarisering. I The New York Times befarar författaren och kolumnisten Ross Douthat att Donald Trump håller på att göra medierna till ett slags kopior av sig själv. En burdus president föder en burdus journalistik. Det finns, menar Douthat, bland medierna en lockelse att inta en ”hysterisk oppositionell” hållning.

Men medier som svarar med samma mynt ger förstås Donald Trump och hans administration mer ammunition. Sajten Buzzfeed gick så långt att den publicerade uppgifter om Trumps påstådda Rysslandskopplingar med tillägget ”avgör själv om det är sant”.

The New York Times har å sin sida fått läsarkritik för att i valrörelsen driva sin egen agenda och bagatellisera vanliga amerikaners verklighet. Överlag var medierna, även de svenska, bättre att på skildra valet än väljarna. Den typen av kritik är viktig att lyssna på. Även förenklingar är värda att begrunda. I en tid när medierna förlorar både resurser och inflytande kan den makt som tillmäts dem framstå som överdriven. Men att reflexmässigt avfärda kritik är att göra sig till vilken makthavare som helst.

Enligt statistik från EU-kommissionen litar bara 43 procent av européerna på pressen. En global förtroendebarometer från Edelman placerar Sverige i botten globalt vad gäller ”förtroende för media”. Och klyftan mellan allmänhet och välinformerad sådan växer.

I måndags ordnade Publicistklubben i Stockholm debatt med rubriken ”Misstron mot medierna – har vi oss själva att skylla?”. Tongångarna i USA jämfördes med dem i Sverige. ”Vi sägs driva politiska kampanjer på nyhetsplats och förtiga sanningen i viktiga frågor. Vi sägs jaga upplagor och klick med sensationsjournalistik om småsaker, samtidigt som vi missar de väsentliga förändringarna i samhället”, löd presentationen.

Trump-samhället utgör ett vägval för världens medier, och misstron gör det extra viktigt för dem att leva upp till sina standarder. Ur ett publicistiskt perspektiv fordras sans och balans. Det handlar om att engagera utan att popularisera, att problematisera utan att polarisera, att förklara utan att fördöma, att inkludera hellre än att exkludera. Det är just den förmågan som är kvalitetsmediernas konkurrensfördel.