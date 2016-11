Faithfull hyllade offren på Bataclan

– För mig är detta en viktig konsert, det finns massor av saker som jag måste sörja . . . genom musik och genom ord, sade Faithfull, helt klädd i svart, till publiken.

Hon startade konserten – som hölls i konsertlokalen där jihadister dödade 89 personer i november i fjol – med "Tower of song" av Leonard Cohen, som avled tidigare denna månad.

Faithfull sjöng sedan "They come at night", som hon skrev i sin lägenhet i Paris timmarna efter attentatet. Hon fördömde i sångtexten dem som vill döda musik och festande.

Bataclan öppnade, efter en omfattande renovering, upp sina dörrar igen med en minneskonsert med artisten Sting ett år efter terrordåden.