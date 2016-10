"Fåfängans fyrverkeri" blir tv-serie

Serien, med den engelska titeln "Bonfire of the vanities", är en del av e-handelsjätten Amazons växande satsning på egenproducerat tv-innehåll. Amazon har som bekant även blivit hemvist åt Woody Allens kommande komediserie "Crisis in six scenes".

"Bonfire of the vanities" produceras av Chuck Lorre, mest känd för komediserierna "The big bang theory" och "Two and a half men".

Wolfes bok filmatiserades också 1990 av Brian De Palma med Bruce Willis, Tom Hanks och Melanie Griffith i huvudrollerna.