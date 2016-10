Leith Eskander hedrade sin döde bror med sång

Leith Eskandar sjunger under manifestationen vid Kronans skola. Foto: Thomas Johansson/TT

Ett år efter attentatet på Kronans skola vandrade under lördagskvällen hundratals Trollhättebor med tända facklor, genom samhället från kyrkan till skolan. Tre personer dog i attentatet på skolan, där Anton Lundin Pettersson, maskerad, vandrade genom skolans korridorer och stack och angrep lärare och elever med kniv och svärd.

Under veckan som varit har skolans elever tänkt tillbaka på det som skett och mints sina lärare och kamrater, och ritat flera tusen vykort, som nu ställts ut i skolan.

– Man mådde alltid bättre när man var med honom. Han brann verkligen för att lära ut, sade en av släktingarna till den mördade läraren, i ett tal vid manifestationen utanför skolan.

– Länge leve Nazir, Ahmed och Lavin, sa Leith Eskander, bror till Lavin, från scen.

Han spelade flera av de låtar som han under året spelat in där han klippt in broderns röst.

Flera politiker deltog också vid manifestationen. Utbildningsminister Gustav Fridolin hade många personliga minnen från sitt besök i Trollhätten efter dådet för ett år sedan. Men han pratade också om hur man på Kronan har bearbetat det som hänt.

– Att på det avstånd som det ändå är att sitta i regeringen i Stockholm få följa utvecklingen och arbetet som gjorts här på skolan är väldigt fint, sa Gustav Fridolin enligt sajten TTELA.

Bland deltagarna i manifestationen och fackeltåget var det många som såg det som ett bra sätt att få samhället att komma samman efter det tragiska dådet.

– Vi har blivit mer sammanfogade på något sätt. Vi var mer splittrade innan, säger hon, sa Emma Käck till SVT.

– Det känns så skönt när vi kan göra något tillsammans och solidarisera oss. Det är inte alltid man får tillfälle att göra det, men idag kan man det. I fjol var det mycket sorgligare, idag känner man hopp, sa deltagaren Monika till SVT.

Det finns även ett hopp om att den segregerade staden Trollhättan ska kunna bli mer öppen och inkluderande efter händelsen.

– Jag hoppas att vi ska bli en integrerad stad, att vi får träffa personer från alla möjliga kulturer i alla delar av staden, sa hon.

