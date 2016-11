Mobilannonser bakom Facebooks stora vinstlyft

Foto: Jeff Chiu/AP

Mobiltelefonannonser stod för 84 procent av bolagets totala annonsintäkter på 6,8 miljarder dollar (60,7 miljarder kronor). Analytiker hade spått något lägre intäkter: 6,7 miljarder dollar. Över 90 procent av användarna använder mobiltelefonen när de går in på det sociala nätverket. Och mer än en miljard personer nyttjar Facebook dagligen, en ökning med 22 procent.

Facebooks vinst steg under tredje kvartalet till 2,4 miljarder dollar (21,1 miljarder kronor) – att jämföra med 891 miljoner dollar under samma period i fjol. Vinsten per aktie steg från 31 till 82 cent.

