Ezra Klein för tre år sedan Foto: Lynn Goldsmith

Ezra Klein och David Frum – se där en härlig combination värd en dryg timme av ditt liv.

Ezra Klein har sedan han lämnat Washington Post för Vox blivit en än mer profilerad och intressant amerikansk samhällsdebattör.

Den betydligt äldre David Frum – som man numera oftast läser i The Atlantic – har varit en fritänkande, något konservativ debattör i decennier.

Nu möts de alltså i ett långt samtal på podcasten Ezra Klein Show.

Mycket handlar om vad som hänt med det republikanska partiet och vad som kan komma att hända framöver.

Men resonemangen rör också en eventuell Hillary Clinton-administration.

En viktig och intressant utgångspunkt är det Frum berättar om sin syn på Ronald Reagan – här ges en bakgrund till det faktum att Reagan är en ikon idag också för Barack Obama.

En viktig del av samtalet handlar om den vita nationalism som spelat så stor roll för Trumps kampanj – det är den delen av Trumps supporters som ger kampanjen dess emotionella hetta.

De resonerar om den destruktiva, apokalyptiska stämningen hos den amerikanska högern – inte bara i Trumps retorik.

David Frum är född i Kanada men flyttade som student till USA (Yale). Han är fortsatt aktiv som samhällsdebattör i Kanada.

Några intressanta avsnitt handlar om de stora skillnaderna mellan USA och Kanada. Exempelvis att vapen i USA leder till mycket dödligt våld, medan Kanada har (räknat per capita) fler vapen men inte alls den skrämmande våldsutvecklingen som präglar USA).

The Economist skrev nyligen om Kanada och både där och i podcastsamtalet berörs det faktum att Kanada (hittills) klarat sig från den sjuka nationalism som idag präglar USA.

The Economist skriver att världen är skyldiga Kanada stort tack för det exempel det ger oss andra och inte minst det stora grannlandet i syd:

For now the world owes Canada gratitude for reminding it of what many people are in danger of forgetting: that tolerance and openness are wellsprings of security and prosperity, not threats to them.