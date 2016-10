Just nu: Explosion i turistort i Turkiet – flera ska ha skadats

Ingen av de skadade har livshotande skador och det kan röra sig om en olyckshändelse, enligt borgmästaren Menderes Türel i Antalya.

Orsaken till explosionen, som inträffade strax före klockan åtta på morgonen, är i nuläget okänd. Minst 15 personer uppges vara skadade – dock inte allvarligt, enligt turkiska medier. Däremot ska flera bilar vara förstörda.

Dessa uppgifter har dock inte bekräftats av några myndigheter.

Turkiet har drabbats av flera bombdåd i år där både IS och den kurdiska organisationen PKK beskyllts. I augusti dödade en självmordsbombare minst 50 människor som gästade en bröllopsceremoni i staden Gaziantep, i den sydöstra delen av landet.

Och i juni dödade tre självmordsbombare från IS mer än 40 människor på Istanbuls internationella flygplats.

För tio dagar sedan slog två raketer ner i turistorten Antalya, dit många svenskar reser varje år. Raketerna träffade en fiskhandel som ligger intill vägen mellan Antalya stad och turistorten Kemer, men inga människor skadades.

Tisdagsmorgonens explosion inträffade när människor var på väg till sina jobb på handelskammaren. Några timmar senare skulle stadens borgmästare närvara vid ett möte i byggnaden.

Ett ögonvittne säger till CNN Turk att fönsterrutor krossades och att människor var blodiga efter smällen.

Svenska utrikesdepartementet undersöker just nu om det finns några skadade svenskar.

