Experttips: Spara inte för mycket på uselt konto

Exakt hur stor buffert som är rimlig att ha beror på ens livssituation och boendeekonomi.

18 miljarder kronor strömmade in på bankkonton under tredje kvartalet 2016, enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik över finansräkenskaperna. Det innebär att sparandet på bankkonton totalt uppgick till 1 606 miljarder kronor vid utgången av kvartalet. Det motsvarar ett sparande per capita på 160 777 kronor – på sparkonton med låg eller ingen ränta.

Det finns en tendens att många sparar för mycket på bankernas sparkonton, menar Emma Persson, boendeekonom på SBAB.

– Man ska försöka att anpassa bufferten till en nivå som passar ens ekonomi. Några månadslöner är lagom att spara som buffert. Allt därutöver ska man försöka att få lite bättre avkastning på, och då är det bättre att vända sig till aktiemarknaden, säger hon.

Exakt hur stor buffert som är rimlig att ha beror på ens livssituation och boendeekonomi. I en villa ökar exempelvis risken för oförutsedda utgifter jämfört med i en hyresrätt. En bil kan ytterligare spä på behovet av en buffert för reparationer. Och hur du är försäkrad påverkar vilket skydd du har vid arbetslöshet, sjukdom eller olycka.

Därför är det svårt att sätta någon generell gräns för hur stor bufferten bör vara, anser Hanna Helgesson, sparekonom på Fondbolagens förening. Men att många svenskar placerar så mycket som över 160 000 kronor på ett sparkonto förvånar henne.

– En viss del av sparandet måste finnas på ett sparkonto, för att du lätt ska komma åt det. Men det finns en poäng med att inte ha allt där, säger Hanna Helgesson.

För mer långsiktigt sparande utöver bufferten, lämpar sig börsen bättre, enligt experterna.

Hon rekommenderar alla att en gång per år se över den egna privatekonomin, inkomster och utgifter, kortsiktigt och långsiktigt sparande, samt att sätta mål och delmål för det kommande året.

– Om man inte behöver alla de här sparpengarna under de närmsta åren är det dumt att ha dem på sparkonto till låg ränta, säger hon.

I dag har storbankerna noll ränta på sparkontona. Däremot finns det flera nischbanker med insättningsgaranti och fria uttag som erbjuder räntor på omkring 1 procent.

Men för mer långsiktigt sparande utöver bufferten, lämpar sig börsen bättre, enligt experterna. Det har många svenska hushåll förstått. Under tredje kvartalet 2016 syntes ett trendbrott för aktiefondköp. Då nettoköpte hushållen aktiefonder för 2 miljarder kronor, enligt finansräkenskaperna. Det var andra gången på tio år som hushållen köpte mer aktier än de sålde.

– Den som investerar i aktier ska vara medveten om att det svänger upp och ned. Men på lång siktig har börsen historiskt gått bättre än alla former av räntesparande, säger Hanna Helgesson.

Den som placerar sina sparpengar på börsen bör ha en investeringshorisont på minst fem års sikt, gärna tio år eller längre. Hanna Helgesson rekommenderar den som är ovan vid börsen att satsa på fonder i stället för enskilda aktier. Ett generellt tips är att fördela sparandet på två-tre fonder som placerar i olika delar av världen.

Emma Persson anser att det är positivt att fler tittar åt börsen. För att begränsa riskerna rekommenderar hon småsparare att sprida placeringarna.

– Det är alltid högre risk att äga enskilda aktier än att satsa på en bred global aktiefond där man sprider sitt innehav både vad gäller bolag och länder. Men man ska också komma ihåg att titta efter låga avgifter, säger hon.