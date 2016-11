Expert: Med Trump hotar handelskrig mot Kina

Foto: Evan Vucci/AP

– Om presidenten kan hävda att det flödar in varor på ett sätt som hotar amerikanska industrier, då kan han införa skyddstullar, säger Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap och USA-expert.

Importen från Kina och Mexiko kan störas rejält.

– Det skulle medföra väldiga problem för handeln mellan de tre länderna, men också internationellt.

Även om Trumps eventuella handelssanktioner skulle vara tillfälliga tror många experter att Peking skulle svara med samma mynt, enligt The Wall Street Journal.

Kinas möjligheter att slå tillbaka skulle dock vara begränsade, skriver The New York Times. Det beror inte minst på att landet importerar allt mindre från USA. Vad Kina däremot skulle kunna göra är att rikta in sig på exempelvis den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing, amerikanska biltillverkare och amerikanska bönder.

En annan möjlighet för Kina är att skada leverantörskedjan för en lång rad produkter, till exempel Iphones och bildelar.

Ett eventuellt handelskrig kan leda till ett ekonomiskt ras, enligt The Wall Street Journal. Utöver det skulle införandet av strafftullar kunna äventyra den redan ansträngda diplomatin mellan Washington och Peking, skriver tidningen.

Vad som kommer att hända är oklart, påpekar Jan Hallenberg.

– Det är ett hot från hans sida, men vad han kommer att omsätta i praktiken är svårt att bedöma. Han måste göra en del på handelsområdet, för det har varit så viktigt i hans argumentation hela tiden. Han kommer i varje fall utsätta Kina och Mexiko för stark press att göra eftergifter som enligt hans mening gynnar USA, så att han kan säga att han har räddat amerikanska jobb.