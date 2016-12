Expert: IS är smarta – förbereder sig för stora slaget

Bilden togs efter en flygbombning i Aleppo i somras. Per Jönsson menar att IS attack mot Palmyra kan vara ett försök att störa slaget om Aleppo. Foto: Khaled Khatib/TT

Det är nog snarare en avledningsmanöver inför slaget om al-Raqqa.

De senaste dagarna har världsarvsstaden Palmyra i centrala Syrien återigen blivit föremål för strider. IS höll platsen mellan maj 2015 och mars i år, och väckte världens ilska efter att ha förstört flera helgedomar.

På torsdagen inledde terrorgruppen oväntat en ny offensiv mot Palmyra, vilket ledde till att IS på söndagen återerövrade staden. Per Jönsson, Mellanösternexpert vid Utrikespolitiska institutet, tror dock inte att IS har några planer på att hålla Palmyra under en längre tid.

– Det är nog snarare en avledningsmanöver inför slaget om al-Raqqa, säger han.

al-Raqqa kontrolleras av IS sedan januari 2014 och beskrivs ofta som terrorgruppens huvudstad i Syrien. Den USA-stödda arabisk-kurdiska alliansen SDF inledde den 6 november en offensiv mot staden med syftet att belägra den.

Per Jönsson menar att det inte är otänkbart att slaget om al-Raqqa kan inledas innan året är slut.

– Det är inte omöjligt om ryssarna och kurderna får hjälp av shiamiliser, som redan har lagt beslag på vägen mellan Mosul och al-Raqqa. Det finns spekulationer och påståenden från dem själva att de nu fortsätter mot al-Raqqa, säger han.

Ett annat tecken på att slaget om IS huvudstad i Syrien närmar sig är att Vita huset på lördagen sade att man skickar ytterligare 200 soldater till Syrien för att hjälpa SDF.

Sedan i somras försöker den syriska regimen med ryskt flygunderstöd återta den östra delen av miljonstaden Aleppo. Staden hålls av al-Qaidaknutna grupper och andra jihadister som är fientligt inställda till IS.

IS är smarta, hänsynslösa och taktiskt skickliga.

Ändå kan IS angrepp mot Palmyra vara ett försök att störa slaget om Aleppo, menar Per Jönsson.

– Effekten av angreppet mot Palmyra var ju att den syriska regimen fick skicka ner soldater från Aleppo, säger han.

I vilket fall visar IS attacker den senaste veckan att terrorgruppen är långtifrån uträknad i Syrien trots att man förlorat viktiga områden sedan Ryssland inledde sina bombningar hösten 2015, tror Per Jönsson.

– IS är smarta, hänsynslösa och taktiskt skickliga. Det märks i Mosul där man praktiskt taget verkar ha kört fast, säger han.