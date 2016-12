Our three voices

Tre röster, tre solon, tre generationer som flätar sig samman till en poetiskt enhet av rörelse i tid och rum. Det må vara en småskalig och intim föreställning som Dansmuseet hyser men den är, i sin avskalade enkelhet, stor konst. En exklusiv timme, utsökt ljussatt av Magnus Pettersson.

Helena Franzén för, med sig själv som nav, samman den amerikanska prisade dansaren, koreografen, sångaren och pedagogen Janis Brenner från New York och dennas tidigare student den unge kanadensiske dansaren David Norsworthy – som har verk av både Ohan Naharin och William Forsythe på sin repertoar. ”Our three voices” ringar in tre olika uttryck och temperament som likväl kan ses som aspekter av hur man kan förhålla sig till existentiella teman och kroppens möjligheter.

Helheten bildar en tidsficka, en zon för kontemplation kring det som vardagslivet sällan ger rum för. Det inledande solot i koreografi av Helena Franzén, ”What's left behind”, är en försmak av ett större verk för sex dansare som hon skapar på Norrlandsoperan i vår. Det sätter tonen för timmen på Dansmuseet när David Norsworthy med repetitiva fokusförskjutningar vidgar sitt fysiska revir eller mentala omfång i allt snabbare tempo till Jukka Rintamäkis ekande musik. Rintamäkis tonspråk går igen i Franzén egna solo ”Tremolo”, en golvnära, liksom djuriskt instinktiv och detaljrik utforskning av ett begränsat rörelseregister. Den knäande gestalten tycks sträva efter balans till en allt mer obevekligt pulserande rytm.

Nyanser är också vad som kännetecknar Janis Brenners fantastiska röstkonst när hon för oss tillbaka till 1970-talet med Meredith Monks ”Song from the hill”. Det är en märklig, starkt feminint laddad och arkaisk svit sånger som öppnar sig mot ödsliga landskapsvidder i lockrop och vaggar ett barn till sömns. Volymen stiger och sjunker.

Brenner har också sinne för humor, en egenskap som även Norsworthy plockar fram i sitt lekfulla solo ”Alone together” där han i sällskap med sin kropps liksom främmandegjorda delar prövar hur saker och ting hänger ihop.

Avrundande ”Trio” är ett improviserat möte mellan dessa tre artister där de i långsamt tempo slår en vacker båge mellan sina olika uttryck och erfarenheter. Det är gripande när Janis Brenner svävar fram mellan Helena Franzén och David Norsworthy för att till slut konstatera ”time's running out”. Ett stycke liv som man vill vila i medan tiden tickar.