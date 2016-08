Exeotech Invest har fått ordning på ekonomin

Bolagets ebitda-resultat under det andra kvartalet uppgick till –3,1 miljoner kronor (–0,9) och under första halvåret till –5,6 miljoner kronor (–1,8).

Kostnaderna under första halvåret har varit exceptionellt höga då bolaget har belastats med kostnader relaterade till externa rådgivare, förvärv, emissioner, tvister, men även ett utdömt vite av NGM:s disciplinnämnd.

"Detta i kombination med att flera av våra befintliga verksamheter varit i uppstartsfas och att gjorda förvärv först ingår under andra kvartalet gör att den redovisade omsättning och resultatet för första halvåret inte ger en helt rättvisande bild av den underliggande utvecklingen", skriver bolaget.

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 2,8 miljoner kronor (0,3) och för första halvåret till 3,8 miljoner kronor (0,5).

Under andra halvåret förväntas framförallt LPES Trading bidra med väsentligt större omsättning, ett resultat av gjorda produktlansering, men även verksamheten inom Oak Event förväntas ge väsentligt större bidrag då nya kundkontrakt och utökad verksamhet får genomslag. Därtill har under året förvärvade verksamheter såsom Österhagens glass och MBN Trading tillkommit först under andra kvartalet och kommer således att ge ett större bidrag under resten av året, heter det.

Bolaget befinner sig i slutskedet av förhandlingar om förvärv av verksamheter inom EFV och Oak Event som tillför både väsentlig omsättning och resultat.

"Därför finns det idag inte något som föranleder någon förändring av tidigare uttalade finansiella mål för innevarande år och vi räknar således fortsatt med att nå en omsättning om cirka 26 miljoner kronor och ebitda om cirka 3 miljoner kronor, exklusive moderbolaget", skriver Exeotech.

Bolagets mål avseende balansräkningen vid utgången av 2016 har redan uppnåtts då bolaget nu redovisar en soliditet på cirka 41 procent och ett synligt eget kapital om cirka 7,1 miljoner kronor, där ytterligare två emissioner genomförts och registrerats i juli som tillsammans tillför ytterligare cirka 6,7 miljoner kronor i eget kapital och likvida medel.