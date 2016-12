"Europa har en löjligt dålig integrationspolitik"

William MacAskill. Foto: Tomas Oneborg

Brittiske filosofen William MacAskill gör vad en god utilitarist ska, det bästa av situationen han hamnat i – trots att han till en början inte var helt bekväm i den. Situationen är att vara formell och informell ledare för den rörelse – effektiv altruism – som han är medgrundare till, och det bästa för en utilitarist är att utföra handlingar som innebär största möjliga lycka för största möjliga antal.

– Det är enklare för individer att identifiera sig med andra individer än med en grupp, konstaterar 29-åringen som är docent i filosofi i Oxford, angående sin roll när han i oktober besökte Sverige.

Drygt en halvtimme på Skype med en vänlig och glad MacAskill är vad jag får, han är lätt att tycka om, den skotska dialekten är charmig. Mot slutet av vårt samtal är det bokstavligen någon som drar i honom, han är upptagen. Effektiv altruism har momentum just nu, det beror bland annat på den unge skottens bok ”Doing good better” (2014) och de två organisationer han har varit med om att dra igång: ”80000 Hours” (antalet timmar ett arbetsliv innehåller) och ”Giving what we can”.

Annons X

– Hur mycket vill du förbättra hur många människors liv? Det är en av de centrala frågorna i min bok, säger MacAskill.

Vill du göra skillnad i världen, förändra livsvillkor till det bättre? MacAskills karriärsråd, vilka ”80000 Hours” arbetar med att förverkliga, är inte de vanliga: följ inte din passion eller din talang utan ägna dig åt den mest penga-alstrande karriär du kan och skänk sedan kosingen till den effektivaste välgörenhet du hittar.

Radikalt! Är det ens nyttigt att få människor att hantera sig själva så sakligt till allmänhetens gagn?

– Hänsyn bör tas till personlighet men min erfarenhet är att vi är mer flexibla än vi tror. Välgörenhet eller aktiemäklande, du kan tröttna på båda och långsiktig drivkraft förefaller betyda mest.

– Jag är inte förtjust i revolutioner, det blir bara kaos, säger MacAskill när vi senare pratar om hans syn på kapitalismen.

Men det som nu sker inom den praktiska altruismen och utilitarismen, i den filosofiska riktning som MacAskill företräder hör dessa ihop, är revolutionslikt och verkar få både snara och långsiktiga följder. På ett vis är det trivialt: genom att systematisera förbättring och ständigt återföra fokus från processen till målet – det viktigaste är inte de goda gärningarna utan hur utfallet av dessa blir – så görs oegennyttan effektiv och tillåts inte sjangsera. På ett annat vis är det sofistikerat: MacAskill har vänt upp-och–ner på förebilden Peter Singers utilitarism. Singer är konsekvensetikern som förespråkar en krävande moral, så krävande att några kallar den irrelevant: vi har en plikt att rädda alla liv vi kan, menar han. MacAskill tänder lampan från motsatt håll: Vi har möjlighet att rädda liv enbart för att vi är födda i en privilegierad del av världen och när vi gör det blir våra egen tillvaro mer meningsfull.

Nick Bostrom, från Helsingborg, av vissa betraktad som en av världens mest intressanta tänkare är också en av MacAskills förebilder. Ytterligare en anledning till vinden i seglen är att det i Oxfords akademiska värld har vuxit fram ett välmående nätverk av altruism- och evidensrörelser där ”Future of humanity institute”, som Bostrom startat, ingår. FHI sponsrar MacAskills resa till Sverige. Har han inte råd själv? Kanske inte. MacAskill har avlagt ett löfte om att skänka all inkomst över 20 000 pund, uppräknat för inflation (cirka 250 000 svenska kronor) under resten av sin levnad. Det är vad medlemmarna i ”Giving what we can” gör och de blir allt fler trots den för deras egna liv så genomgripande utfästelsen om att ge bort alla pengar utöver en ungefärlig, svensk arbetarinkomst.

– När vi började var vi 23 personer i hela rörelsen, förra veckan var det 23 som avlade löftet.

I poddar, samtal och frågor efter föreläsningar kan man höra MacAskill igen och igen svara på icke träffsäker kritik mot sin position. Till exempel: om etik är att räkna ut mesta lycka till största antal så vore det etiskt att mörda en hemlös man utan relationer och donera hans organ till människor med organsvikt som skulle saknas om de dog. Vilka är lyckliga i det samhället? En dystopi. Starkare motargument finns och angående flyktingkrisen i Europa så urskiljes en skörhet i MacAskills ståndpunkt – justering av åsikter, om än för vad man betraktar som det långsiktigt goda, är den hårdragna konsekvensetikens styrka och svaghet. Om populister som vill slopa asylrätten helt eller ännu värre – fascister, kommer till makten, så riskerar en åsiktsjämkning att bli underdånig inför grupper som kan orsaka skada.

– Läxan för mig blev att bättre beakta majoritetens åsikter och justera för dem, säger han angående flyktingsituationen i Europa och det som tycks ha följt på oron över den: Brexit.

Filosofer med utilitaristiska intuitioner, de flesta av dem, menar att varje människa borde få ta sig till den plats där hen tror sig kunna leva det bästa livet. Hösten 2015 skrev MacAskill i The Guardian om flyktingkrisen: ”Kärnbudskapet är enkelt – släpp in fler”. Om någon flyttar från dagens Syrien till Storbritannien så har denna höjt sin livskvalitet avsevärt i ett slag. Andra alternativ är sämre, hjälpa folk i närområdet? Flyktingläger permanentas ofta och i dessa har människor en eländig existens med ringa chans till utveckling, skriver han. Den rikare och mer ordnade världen bör välkomna alla vi kan men en generös, eller endast existerande flyktingpolitik, kan alltså betyda ett bakslag för världsmedborgarnas generella lycka på grund av fördomar – som med Brexit.

För det är fördomar, menar MacAskill, inte mycket tyder på att livskvalitet sjunker på grund av invandring för de som redan bor i ett välfärdssamhälle.

– Europas invånare bör informeras om det, för att förmå ta genomtänkta beslut

För att göra gott krävs ett vetenskapligt förhållningssätt. Vilket inte varit i spel i samband med Europas integrationspolitik, den är löjligt dålig.

Genomtänkta, ja. MacAskill lever som han lär, det tycks omöjligt få honom att säga något icke genomtänkt (jag försöker), hans vanligaste svar i frågor om konkreta ärenden är: Jag måste se data för att beräkna risker. Tillförlitlig forskning är grunden för effektiv altruism.

– Vetenskap är ärligt gjorda försök att räkna ut vad som är sant och att sedan rätta sig efter det oavsett vad svaret är, för att göra gott krävs ett vetenskapligt förhållningssätt. Vilket inte varit i spel i samband med Europas integrationspolitik, den är löjligt dålig, säger han.

MacAskill önskar åtgärder som underlättar för nyanlända att snabbt bli produktiva medlemmar av våra gemenskaper, skapa mer gynnsamma förutsättningar för dem att ta jobb till exempel och även låter invandrare betala tillfälligtvis högre skatt. Är filosofen naiv? Nyanlända som omedelbart kommer i arbete och erlägger procentuellt mer i skatt än infödda? Hellre tycks han ha en ljus syn på vår art, om rätt villkor råder är vi anpassningsbara varelser med förmåga att klara av problem. Med de mått och steg han nämner så skulle kanske animositeten mot invandrare minska?

Uppfattningen att vissa människor, från vissa kulturer, inte är mogna att leva i demokratiska samhällen och därför äventyrar dem – något Sam Harris, en annan sorts utilitarist menar – tillbakavisar MacAskill. Amerikanske Harris är vad somliga kallar nyateist, han uppfattar gudstro som ett hot mot allt gott. När MacAskill nyligen gästade hans podcast sa Harris att Europa med invandringen tar emot personer fostrade i destruktiva och antidemokratiska islamiska dogmer.

– Jag förstår mig verkligen inte på Sams kampanj mot islam, jag ser inte det utilitaristiska i den. Terrorhotet är verkligt, terrorister finns och några av dem når västvärlden som flyktingar. Men muslimer är inte synonymt med terrorister och det bästa är att fokusera på att bekämpa terrorism, inte religion.

MacAskill är en konsekvent konsekventialist och motsatsen till revolutionsromantiker; förändring – ja, men inte genom att störta staten och kapitalet utan genom att tygla och förädla dessa. ”80000 Hours” tillhandahåller en topp tio-lista på de mest fördärvliga sysselsättningarna. Arbeta till exempel inte med: skattereducering för de superrika, inom den lidandeskapande djurindustrin eller på ett bedrägligt låneinstitut som tar ut ockerränta. Men det är inte kapitalismen, som är en bra plattform för det altruistiska projektet, han försöker komma åt.

– Kapitalism är ett svåranvänt ord men jag blir less på personer som säger att de vill omkullkasta kapitalismen. Vad betyder det? Att vi inte ska ha priser på saker? Ingen marknad där man köper eller säljer? Ska ingen äga nåt? Då får de först berätta vad som är alternativet.

Hotar inte effektiv altruism den välfärdsstat som på sätt och vis är nödvändig för rörelsens existens?

– Förvisso kan politiker säga: Åh, kolla allt detta folk som vill göra gott gratis och de är bra på det, låt oss nedrusta våra åtaganden. Fast, försvinner vi finns ändå de dåliga kvar och välgörenhet är bara en del av verksamheten.

MacAskill växte upp med föräldrar av intellektuell medelklass och hittade till filosofin i tonåren via litteraturen: Dostojevskij och Camus. När studierna inleddes var det kärlek vid första ögonkastet.

– Något klickade omedelbart, som om filosofi redan var en del av min identitet.

År 2014 presenterade han avhandlingen: ”Normative uncertainty” – disputationsarbetet handleddes av svenske filosofen Krister Bykvist.

Inte endast är MacAskill exempel på den filosofiska inriktning han varit med om att dra igång och den gruppering av nytert självuppoffrande individer, inom sin generation, som han tillhör – han representerar också idéer vars tid på allvar kan ha kommit. Idéer om en uppoffrande medmänsklighet grundade i filosofi, inte religion eller politik, som hanteras utifrån rationella parametrar. Pendeln har svängt hela vägen tillbaka från Gordon Geckos 1980-tal, vindsvåningen som livsstil är inget vidare sätt att leva. Effektiva altruister frågar inte vad de som medborgare kan få av välfärdssamhället utan vad de klarar att ge. Hur stort ansvar kan enskilda ta? Det är även en uppgörelse med, och en motreaktion till, myten om att individen inte kan rå på det lidande som bara pågår och pågår. Du kan, om förutsättningarna finns, göra dig till en produktiv maskin för omdistribution av världens goda.

– Så nu måste jag prata med folk hela tiden, MacAskill ler och tillägger att han gillar det, det är inspirerande att träffa människor som hänger sig för att göra det bästa av sina liv.

Vår del av världen är en fungerande utgångspunkt för EA-rörelsen, större utmaningar kan komma med andra tider? Andra tider är kanske här nu? Göra gott eller övervinna ondska? Altruister tycks bättre på det förstnämnda men det går att föreställa sig en brytpunkt där det blir viktigare ur ett konsekvensetiskt perspektiv att besegra det onda. Putin, Europas nynationalister och valde presidenten Donald Trump kan göra gemensam sak och utmana liberala rättigheter också i västvärlden.

Den som vill hjälpa människor måste alltid navigera i en bristfällig värld och alla tider har sina utmaningar, menar MacAskill. I ”Doing good better” använder han Oskar Schindler, tysken som mutade nazister för att rädda judar undan förintelsen, som exempel på att verka så moraliskt som möjligt också i ett omoraliskt system. Effektiv altruism är inte partipolitiskt men deras metod att värna rättigheter tycks hellre vara att ta ett jobb inom den politiska administrationen än att hänge sig åt aktivism eller demonstrationer. Flyktingströmmarna, klimatkrisen, ökande ojämlikhet i västvärlden, extremism och populism, avarter av kapitalism, terror, krig och så vidare – MacAskill är van vid att svara på frågor om allt det där. Kanske är det inte ljus hans världsbild är, utan fullkomligt pragmatisk.

– Alltså, jag tycker det går rätt bra, med tanke på att vi är apor i kostymer.