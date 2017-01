Adjö roamingavgifter – uppgörelse klar

En uppgörelse är klar om de så kallade roamingavgifterna inom EU. Arkivbild. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Det var den sista pusselbiten som behövdes för att roamingavgifterna ska försvinna från den 15 juni i år.

Grossistpriset på datatrafik har varit den hetaste potatisen, och kommer att begränsas till 7,7 euro per gigabyte från juni, för att gå ned till 2,5 euro per gigabyte in 2022.

För mobiltelefonsamtalen blir det en maxavgift i grossistledet från 5 cent per minut till 3,2 cent per minut, medan kostnaden för att skicka sms kommer att halveras till 1 cent, säger en talesperson för Malta, för närvarande EU:s ordförandeland.

"Adjö roaming," twittrar parlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri, som skött förhandlingarna för EU-parlamentet.

EU-kommissionen kommer att se över grossistpriserna varannat år och föreslå nya om nödvändigt.

Uppgörelsen måste fortfarande godkännas av hela EU-parlamentet och medlemsländerna.

Enighet har nåtts sedan länge om att slopa de roamingavgifter som betalas av den som använder sin telefon i ett annat EU-land än det egna. Striden har rört hur mycket Europas telefonbolag ska få kräva av varandra i ersättning för den trafik som utbyts, vilket i sin tur kan få konsekvenser för telefonpriserna.

Frågan har varit en klassisk strid mellan nord och syd. Mer välbärgade och mobiltäta länder i norr har velat se låga grossistpriser för att inte pressa upp priserna på hemmaplan. Stora turistländer i söder har gärna velat få in så mycket som möjligt av nedresande mobilpratare.