EU-pris till yazidiska kvinnor

– Två remarkabla unga kvinnor som trots övergrepp kämpat för och fortsätter kämpa för sitt samhälle, sade EU-parlamentets talman Martin Schulz när han på tisdagen delade ut det så kallade Sacharov-priset för tankefrihet till de två yazidiskorna.

Flickorna utsattes för grova brott när deras hem i Irak intogs av terroristerna. Sedan de lyckats fly har de rest runt i världen och berättat om våldtäkter, misshandel och död.

– Vi har sagt "aldrig mer" till folkmord – men det betyder något mer än att bara komma ihåg, förmanade Schulz i sitt hyllningstal.

– När Daesh (IS) intog min by var jag 15 år gammal. De dödade alla män, inklusive min far och mina bröder. Sedan dödade de alla de äldre kvinnorna och började handla med de yngre, berättade sedan Lamiya Aji Bashar.

– Jag såldes fyra gånger. De torterade mig, slog mig och förolämpade mig. Den siste som köpte mig var en irakisk doktor. Han torterade alla yazidiska kvinnor och våldtog flickor som var så unga som nio år.

Även övriga finalister i kampen om årets pris – den turkiske journalisten Can Dündar och Krimtataternas tidigare talman Mustafa Dzjemilev – fanns på plats i plenisalen och hyllades av talmannen.