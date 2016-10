EU-parlamentet spikade klimatdeal

Omröstningen följde på klartecknet från EU:s medlemsländer i fredags om att gemensamt ratificera uppgörelsen, så att den därmed kan bli giltig redan i år.

– I mänsklighetens namn och för framtida generationers skull uppmanar jag er att stödja en snabb ratificering av Paris-avtalet. Låt oss ta ett historiskt steg! Det här är vår chans att placera oss på vägen mot en säkrare framtid, talade Ban Ki-Moon till EU-parlamentsledamöterna inför omröstningen.

– Jag uppskattar djupt ert ledarskap och engagemang. Era länder har gång på gång visat att ni inte bara är medvetna om hur allvarligt det här hotet är, utan att ni också är redo att bygga mer hållbara och konkurrenskraftiga ekonomier och stabila och mer hälsosamma samhällen, sade Ban.

Annons X

Efteråt röstade ledamöterna igenom ratifikationen med 610 röster mot 38.

Även EU-länderna ska nu via en skriftlig procedur i eftermiddag snabbt genomföra sitt formella godkännande, varpå Ban Ki-Moon får ta med sig de papper som behövs för att lämna in de så kallade ratifikationsinstrumenten i FN-högkvarteret i New York på fredag.