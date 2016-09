Snart på halv stång? Foto: Yves Logghe

Mathias Döpfner, som är koncernchef för Axel Springer ,ett av Europas största medieföretag, säger i Financial Times att Brexit på kort sikt kan innebära ekonomiska svårigheter för Storbritannien men inom tre till fem år tror han att England kommer att vara ekonomiskt stabilare än det kontinentala Europa.

Om EUs framtid sa han att han oroas av om den definieras av Frankrike, Spanien och Italien i kompromisser med Tyskland.

I’m a little worried by that prospect

Detta är inte den konventionella tyska näringslivsuppfattningen, men det råder ingen brist i Tyskland på röster som är skeptiska till åtminstone delar av EU-projektet, främst till euron.

När Göran Persson talade häromdagen på ett Brexit-seminarium arrangerat av advokatbyrån Lindahl förutspådde han att ett resultat av Brexit kommer bli att euroländerna samlas också till en gemensam beskattning, dvs att Brexit blir startsignalen för nästa fas i europrojektet.

Det är inte alla som gör den bedömningen.

Hans-Werner Sinn, som är ekonomiprofessor i München och en av landets mest respekterade ekonomer, varnade i en krönika på Project Syndicate häromdagen, för den nuvarande ekonomiska kursen.

Riksbankspolitiken skadar tillväxt och framtidsmöjligheter. Lågräntepolitiken håller företag och banker som borde försvunnit vid liv och förhindrar nyskapande.

In Japan and Europe, in particular, large numbers of such zombie firms and banks survived, and they are now blocking would-be competitors able to drive the next upswing in growth.

Han attackerar ECB och euron:

The only way out of the trap is a hefty dose of creative destruction, which in Europe would have to be accompanied by debt relief and exits from the eurozone, with subsequent currency devaluations. The shock would be painful for the incumbent wealth owners, but, after a rapid decline in the dollar values of asset prices, including land and real estate, new businesses and investment projects would soon have room to grow, and new jobs would be created.

En rejäl dos av kreativ förstörelse är det EU behöver. Det kommer drabba dagens kapitalägare hårt, men på sikt kommer det att bli tillväxt och nya jobb.

Det kanske är som Göran Persson sa att det inte är Storbritannien utan övriga EU som kommer att få de stora problemen framöver.