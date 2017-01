Ett typsnitt för världens alla språk

Typsnittet Noto som emojier, i batak som talas på norra Sumatra, i runskrift, det indiska språket telugu samt det latinska alfabetet. Foto: Emma Sofia Olsson

I höstas hände något som gick de flesta spårlöst förbi. Världen fick ett nytt typsnitt, Noto. Sådant händer varje dag, javisst, men detta är inte vilket typsnitt som helst, utan en revolution i det tysta. Noto är det första typsnittet med ambitionen att finnas för världens alla språk, med världens alla bokstäver och tecken.

Företaget som designat Noto heter Monotype, det anrika företaget som under mellankrigstiden skapade det typsnitt som i dag är det vanligaste: Times New Roman. Times togs fram för att passa modernt tidningstryck vid tidningen med samma namn i London, där det lanserades 1932. Inte minst för att på ett utrymmessnålt sätt knöka in de långa drapor som journalisterna skrev på en begränsad yta dyrt tidningspapper.

På samma sätt är dagens Noto väl anpassat till datorskärmar, paddor och mobiltelefoner. Och eftersom elektronerna inte är lika dyra som papper, så är det också generösare i bredd och läsbarhet.

Annons X

Det är fem års intensivt arbete som ligger bakom typsnittet. Vad det har kostat är inte officiellt, men beställaren har gott om pengar: Google har betalat. Och Google kommer att fortsätta att betala, eftersom arbetet kommer att fortgå under överskådlig tid.

Förutom de skriftspråk vi känner till kommer även emojier att införlivas i Noto. Men inte nog med det – även de små språk och dialekter som hitintills inte har haft bokstäver kommer att få det efter hand.

Hur drar man gränsen mellan ett språk och en dialekt? Vad skiljer dem åt? Någon har sagt att ett språk är bara en dialekt med en armé och en flotta, och det ligger onekligen en del i detta. Det finns ”dialekter” i Asien och Afrika som talas av fler människor än en del ”språk”. Även på närmare håll, som i Spanien och Frankrike, skrivs ordböcker om dialekter som gradvis erövrar statusen språk, ofta i takt med att nationaltanken får fäste bland olika regionala folkgrupper.

I dag omfattar Noto 800 olika språk och hundratalet skilda skriftsystem, med hundratusentals olika tecken. Och de flesta teckenuppsättningar är kompletta med serif och sanserif, siffror, matematiska tecken, kursiver, feta tecken etcetera. Ett uttalat mål med Noto är att förse utdöda eller små språk med en digital dräkt för att bevara kulturer och historia för framtiden. I flera fall har sådana språk redan fått sina första alfabet/tecken genom Noto.

Monotype har en viss rutin på denna typ av uppdrag. Under perioden då Storbritannien verkligen var ett imperium var det Monotype som försåg många av de koloniala undersåtarna med sättmaskiner och den därtill hörande blytypografin, för att sprida det korrekta ordet i imperiets mest avlägsna hörn. I dag är Monotype amerikanskt, men traditionen lever vidare.

Internationella jättar som Sony och H & M har tidigare vänt sig till Monotype för att få digitala typsnitt som signalerar varumärkets värden genom alla språkbarriärer.

Men aldrig tidigare har ambitionerna varit så högt satta som med Noto. Liksom Google är globalt, ska också bokstäverna på skärmen vara det. Annars är det vanligt att tecken som inte finns ersätts med en liten ofylld rektangel – eller en tofu, som det heter bland kännarna, efter den vita sojabönspastan som säljs i fyrkanter. ”No more tofu” var parollen från utvecklarna, och det fick också ge namn åt typsnittet: Noto.

Monotype har inte jobbat på egen hand med Noto. För exempelvis tibetanska gjorde typtecknarna grundliga studier av handskrifter i biblioteken, och den slutliga designen fick hårdtestas av buddhistiska munkar. Externa experter som språkforskare, kulturvetare och lokala formgivare har konsulterats ofta för olika språkversioner under resans gång.

Hur blev då resultatet? Hur står sig Noto i funktion, läsbarhet och estetik jämfört med andra typsnitt? Att designen blir något generisk kan vi ursäkta; det ligger i uppgiftens natur. I Sverige brukar vi syna typsnitt ritade i utlandet med särskild tonvikt på hur våra inhemska bokstäver å, ä och ö behandlats. Noto är bättre än de flesta, även om ringen över å, som vanligt, kan kännas något klumpig, lite för fet och något felplacerad i kursiven. Kanske ö-prickarna sitter något tätt ihop?

Men det är egentligen randanmärkningar. Serifvarianten av Noto är en arbetshäst, och ska ses i textstycken, inte som enskilda tecken i stora storlekar. Som textsnitt fungerar Noto alldeles ypperligt, och alla med knepiga namn kan nu få sina korrekta diakritiska tecken även i svenskt tryck.

Sanserifen (bokstäver utan ”klackar”) har tagit till sig många av de formelement som moderna sanseriftyper har, gott så. Och prickarna över j och i är inte runda, utan rundade ”superkvadrater” i den danske designern Piet Heins anda. Det är både smakfullt och en gyllene, dansk medelväg mellan den runda pricken och kvadraten.

Du kan själv avgöra användbarheten i Noto; det finns att ladda ner gratis för alla här på google.com/get/noto. Denna variant innehåller drygt 2 200 tecken, och täcker bara 583 språk, men det kanske räcker ett tag?

Pelle Anderson

Pelle Anderson är grafisk formgivare och journalist samt grundare av designbyrån A4.

Några skriftsystem som stöds av Noto • Armeniska (alfabetet som börjar med A och slutar med K) • Batak (talas på norra Sumatra i Indonesien) • Cherokee (skriftspråket skapades på 1800-talet i USA) • Devanagari (används av sanskrit, hindi och andra språk i Indien) • Etiopiska (används i Etiopien och Eritrea) • Gujarati (talas av 46 miljoner människor i Indien) • Hebreiska (utdött språk som återupplivades av sionismen) • Javanesiska (världens 10:e största språk, latinska alfabetet tar över alltmer) • Khmer (officiellt språk i Kambodja) • Limbu (ett av flera språk i Nepal, Indien, Bhutan, Burma etc) • Malayalam (talas i den indiska delstaten Kerala) • N’Ko (används i Guinea, Mali etc, skapades 1949) • Oriya (ett av många officiella språk i Indien) • ’Phags Pa (togs fram på order av Kublai Khan, föll ur bruk på 1300-talet) • Runskrift (skandinavisk rip-off av latinska versaler) • Singalesiska (talas på Sri Lanka, släkt med maldiviskan) • Tagalog (talas i Filippinerna, skrivs oftast med latinska bokstäver) • Ugaritiska (kilskrift, utdött språk i Syrien, återupptäckt 1928) • Vai (talas av 100 000 människor i Liberia, skriftspråket från 1800-talet) • Yi (ett av många kinesiska skriftspråk, används i Liangshan)

Webbens mest använda typsnitt 1. Arial 2. Verdana 3. FontAwesome 4. Helvetica 5. Georgia 6. Tahoma 7. Menlo 8. Roboto 9. Lato 10. Monaco

Så fick Monotype monopol på typer Monotype var en gång i tiden världsledande på blytypografi, men gick sedan in i en sömnig period, akterseglad av teknikskiftena i slutet av 1900-talet. Det har dock ändrats markant på senare år. Företaget listades på Nasdaq i New York och äger i dag ITC:s, Bitsreams, Ascenders och Linotypes typsnittsbibliotek. Monotype äger också de viktigaste distributionskanalerna, som MyFonts på webben och sedan 2014 även FontShop, Berlins berömda typsnittsbutik. Det är just genom att behärska distributionen som Monotype befäst sin ställning som typografins globala makthavare nummer ett. På webben är alla större kanaler deras: myfonts.com, fonts.com, fontshop.com, linotype.com och fontfont.com. Totalt kan Monotype erbjuda 127 000 olika fonter till kunderna, ingen annan kommer i närheten av denna bredd. I somras gjorde Monotype sitt första, större köp utanför typsnittens värld när de tog över Olapic för 130 miljoner dollar. Olapics affärsidé är att ersätta byråbilderna i företagens marknadsföring med kundernas egna Instagramkort. Men företagets fokus på typsnitt är fortfarande det som är huvudaffären.